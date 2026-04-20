Supermercado é atingido por incêndio em Teófilo Otoni

Um supermercado foi atingido por um incêndio na tarde desta segunda-feira (20/4) em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. O estabelecimento estava em funcionamento. Houve susto e correria. Funcionários e clientes conseguiram deixar o local rapidamente e ninguém se feriu. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

O Supermercado Tia Teca, antigo Armazém Universal, atingido pelo incêndio, fica localizado no Centro, próximo à sede do Pelotão do Corpo de Bombeiros. Isso facilitou a chegada rápida dos militares ao supermercado para o combate às chamas.

Conforme testemunhas, o fogo começou no andar térreo do prédio, próximo do açougue do supermercado. Na hora do incêndio, estavam no interior do estabelecimento cerca de 50 pessoas entre clientes e funcionários. Assustados, eles saíram rapidamente do local, sem ferimentos.

As chamas foram vistas de diversas partes da cidade, mas foram controladas rapidamente pelo Corpo de Bombeiros, que conseguiu impedir que o fogo atingisse imóveis vizinhos ao supermercado.

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Os danos materiais ainda não foram contabilizados. As causas do incêndio estão sendo apuradas.