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Motorista de caminhão-tanque morre em acidente com carreta na MGC-135

Compartimento do caminhão levava aproximadamente 16 mil litros de combustível, que foi espalhado devido ao acidente. Motorista da carreta não se feriu

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
24/04/2026 13:18 - atualizado em 24/04/2026 14:46

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Caminhão-tanque com 16 mil litros de combustível tomba e mata motorista na MGC-135, no Norte de Minas, na manhã desta sexta-feira (24/4)
Caminhão-tanque com 16 mil litros de combustível tomba e mata motorista na MGC-135, no Norte de Minas, na manhã desta sexta-feira (24/4) crédito: CBMMG/Divulgação

O motorista de um caminhão-tanque, de 64 anos, morreu em um acidente com uma carreta dos Correios na manhã desta sexta-feira (24/4), na MGC-135, altura do km 371, em Montes Claros (MG), no Norte do estado.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os dois veículos trafegavam no sentido Bocaiuva/Montes Claros, mas a carreta bateu no caminhão em um trecho de descida.

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Com o impacto, o caminhão-tanque colidiu na barreira de contenção lateral da rodovia e o tanque se soltou. O compartimento caiu em uma ribanceira de cerca de 30 metros, fazendo com que espalhasse combustível no entorno.

Havia aproximadamente 16 mil litros de combustível no momento do acidente, sendo diesel, gasolina e etanol. Não há informações sobre a quantidade vazada.

O motorista foi projetado para fora do caminhão, ao lado do tanque. O chassi ficou na rodovia. Já o condutor da carreta não teve ferimentos e dispensou atendimento médico.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve risco de explosão e, por isso, viaturas Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS) e Auto Comando de Área (ACA) estiveram no local.

Os militares isolaram a área e interditaram o trânsito no sentido Montes Claros. A utilização de aparelhos eletrônicos que pudessem gerar faíscas também foi proibida.

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Apesar da interdição na rodovia, não há congestionamento no local, conforme a Ecovias Rio-Minas, responsável pelo trecho.

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