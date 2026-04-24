MG: motociclista morre em grave acidente com caminhão; veja os detalhes
Médico que passava no local tentou reanimar motociclista que sofreu o acidente, mas ele morreu no local; acidente ocorreu em Divinópolis, no Centro-Oeste de MG
Um motociclista, de idade não divulgada, morreu na manhã desta sexta-feira (24/4) em um acidente com um caminhão na Avenida Governador Magalhães Pinto, no Bairro Niterói, em Divinópolis (MG), na Região Centro-Oeste.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os militares foram acionados por volta das 8h. Quando chegaram, o motociclista estava inconsciente e com dificuldade de respirar. Em seguida, o quadro evoluiu para uma parada cardiorrespiratória.
Um médico que passava pelo local fez manobras de reanimação até o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegar, mas o motociclista morreu no local.
Não há informação sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) compareceu ao local para periciar o corpo e o local do acidente.