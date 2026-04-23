Colisão entre Celta e moto deixa dois em estado grave em MG
Motocicleta pegou fogo ao bater de frente com veículo em rodovia no interior do estado
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Uma batida de frente de um carro com uma motocicleta deixou duas pessoas em estado grave na noite dessa quarta-feira (22/4), na MG-133, em Rio Pomba (MG), na Zona da Mata.
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Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu por volta de 18h40, no km 7 da rodovia. A condutora do Chevrolet Celta, de 69 anos, sofreu ferimentos leves e procurou atendimento por meios próprios no hospital da cidade.
Já os dois ocupantes da motocicleta foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Hospital Santa Isabel, em Ubá (MG). O condutor, de 22 anos, estava inconsciente e tinha fraturas na cabeça e na bacia. O passageiro, de 24 anos, teve fraturas na região pélvica e no abdômen.
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De acordo com o relato da motorista, ela seguia no sentido Tabuleiro–Rio Pomba quando, ao fazer uma curva, teve a visão ofuscada pelo farol da motocicleta que vinha no sentido contrário, momento em que ocorreu a batida.
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No impacto, a moto pegou fogo e ficou destruída. A perícia da Polícia Civil coletou informações no local do acidente e liberou os veículos. O automóvel foi retirado pela condutora e a motocicleta foi removida por não haver responsável no local.
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O teste do bafômetro realizado na motorista não apontou consumo de álcool. O caso segue sob apuração.