Trabalhador é soterrado em obra à margem da BR-116 em Minas
Parte de um barranco desmoronou durante uma escavação realizada para manutenção de uma rede de drenagem. Acidente de trabalho aconteceu em Muriaé
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Um trabalhador de 59 anos foi soterrado durante uma escavação em uma obra às margens da BR-116, no município de Muriaé (MG), na Zona da Mata, na tarde dessa sexta-feira (24/4), informou o Corpo de Bombeiros neste sábado (25/4).
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Segundo a corporação, parte de um barranco desmoronou durante uma escavação realizada para manutenção de uma rede de drenagem. Com o deslizamento, o homem ficou soterrado em um buraco com cerca de dois metros de profundidade.
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"Antes da chegada do resgate, testemunhas iniciaram os primeiros socorros e conseguiram liberar as vias aéreas e a parte superior do tórax da vítima. Na sequência, os bombeiros fizeram a escavação manual para remover a terra e retirar o trabalhador do local", informou a corporação em comunicado.
Após o resgate, o homem foi imobilizado e entregue à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Conforme os bombeiros, ele se queixava de dores na região dorsal e relatou histórico de lesão na coluna. Ainda conforme o atendimento, a vítima apresentava falta de ar, pressão alta e episódio de vômito. O trabalhador foi encaminhado a um hospital para avaliação médica.
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Ainda conforme os bombeiros, a área do acidente era externa a edificações e não apresentava risco iminente para outras pessoas. Após o encerramento da ocorrência, o local ficou sob responsabilidade da empresa responsável pela obra.