Trabalhador morre soterrado em fábrica de recapagem de pneu em Juiz de Fora

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 50 anos morreu na noite desta quarta-feira (1º/4) depois de ser soterrado em uma fábrica de recapagem de pneus na BR-040, na altura do Bairro Estrela Sul, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. O acidente de trabalho ocorreu por volta das 19h20.

Segundo informado pelo Corpo de Bombeiros, o homem e outro trabalhador de 45 anos, que não ficou ferido, realizavam um procedimento de desobstrução de um silo — estrutura fechada, construída acima ou abaixo do solo, própria para armazenamento de material granuloso.

O referido reservatório estava carregado com borracha triturada e esse material seria realocado para uma carreta. “Durante a atividade, ocorreu a desobstrução repentina do silo, ocasionando o desprendimento súbito da carga, que atingiu integralmente um dos operários e parcialmente o outro”, explicou a corporação.

O trabalhador que acabou morrendo em decorrência de parada cardiorrespiratória havia sido resgatado por colegas de trabalho. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte no local depois de tentar reanimar a vítima com manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Também avaliado pela equipe de atendimento pré-hospitalar, o outro trabalhador foi liberado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar realizou o registro da ocorrência, e a perícia da Polícia Civil também esteve no local.