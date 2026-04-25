Assine
overlay
Início Gerais
MAUS-TRATOS A ANIMAIS

Cão é resgatado acorrentado e em magreza extrema; suspeito é preso

Cachorro estava preso, sem conseguir se movimentar ou se alimentar em Rio Manso, na Região Central. Homem foi preso em flagrante e animal, resgatado

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
25/04/2026 15:12

compartilhe

SIGA
×
Cachorro foi resgatado e atendido; ele estava em situação de magreza extrema
Cachorro foi resgatado e atendido. Ele estava em situação de magreza extrema crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante em Rio Manso (MG), Região Central do estado, suspeito de cometer maus-tratos contra um cachorro. O animal foi encontrado pela Polícia Civil (PC) nesta sexta-feira (24/4) acorrentado e sem comida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a PC, denúncias anônimas relataram que o animal vivia em situação crítica. Os policiais encontraram o cão com magreza extrema, sem acesso à comida e sem qualquer mobilidade, pois estava preso a uma corrente com menos de 30 centímetros de comprimento.

Leia Mais

O homem foi autuado e o cão encaminhado ao setor de Zoonoses do município para receber suporte médico-veterinário.

Maus-tratos a animais em Minas

Minas Gerais registra uma média de 18 casos de maus-tratos contra animais por dia, conforme levantamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), realizado entre janeiro e outubro de 2025.

Somente nos primeiros dez meses do ano passado, o número de casos consumados levados ao conhecimento das autoridades de segurança chegou a 5.540, contra os 3.750 do mesmo período de 2024 – um aumento de 47,6%.

Em 2020, o pitbull Sansão tornou-se símbolo depois de ter as patas traseiras arrancadas por agressores com o uso de um facão. O crime ocorreu em Vespasiano, na Grande BH. A veterinária que cuidou dele na época afirmou que o cachorro foi amarrado pela boca com arame farpado para que os agressores pudessem cortar suas patas sem que o bicho reagisse.

A história de Sansão causou comoção em todo o país e foi o mote de um abaixo-assinado que pedia mais rigor contra crimes contra animais. Em cinco dias, mais de 500 mil pessoas pediram justiça pelo crime de maus-tratos denunciado pelo tutor do animal. O cachorro recebeu doações para tratamento, cadeira de rodas e próteses para a readaptação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a repercussão do crime e o abaixo-assinado, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de setembro de 2020, o Projeto de Lei (PL) nº 1.095, que tramitava desde 2019. Nove dias depois o projeto foi sancionado pela Presidência da República, transformado na Lei Federal nº 14.064/2020, batizada com o nome do cachorro e que alterou o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que agora inclui um capítulo específico sobre cães e gatos. A pena para crimes contra esses dois animais foi aumentada em relação aos demais e é hoje de dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda.

Tópicos relacionados:

animais crime maus-tratos minas-gerais policia violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay