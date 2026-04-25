BH: linhas de ônibus terão pontos alterados na Avenida Cristiano Machado

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Usuários do transporte coletivo de Belo Horizonte devem ficar atentos à mudança em pontos de embarque e desembarque de dez linhas de ônibus a partir desta segunda-feira (27/4) na Avenida Cristiano Machado.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as linhas 62, 66, 504, 705, 706, 707, 708, 6030, 9503 e 8550 deixam de atender o ponto localizado na Cristiano Machado, sentido Centro/Bairro, após o acesso ao Anel Rodoviário.

O embarque e o desembarque dessas linhas passam a ser feitos na rotatória da Estação São Gabriel, quase na esquina com a Rua Volts, também no sentido Centro/Bairro.

Ainda segundo a PBH, os pontos antigo e novo serão devidamente sinalizados com cartazes. Avisos também serão afixados no interior dos coletivos para orientar os passageiros.





Melhorias na sinalização e semáforos

A PBH informa que mudanças importantes foram feitas no trânsito da região, com melhorias na sinalização e programação dos semáforos, para aumentar a segurança de pedestres e motoristas, além de dar mais fluidez ao tráfego. Segundo o Executivo Municipal, as mudanças fazem parte de um conjunto de ações para melhorar a mobilidade urbana.

As intervenções incluem novos rebaixos de calçadas, adequadas para garantir mais acessibilidade e conforto, facilitando a travessia, e a implantação de sinalização mais clara para orientar quem passa pelo local, priorizando a segurança dessas pessoas.

Também foram feitos ajustes nos semáforos, com reprogramação dos tempos e separação dos ciclos, organizando melhor os diferentes fluxos de veículos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a nova configuração, a PBH informa que foi feita uma separação dos ciclos de semáforos, e consequentemente da circulação dos veículos que vêm da Via 240 - de Santa Luzia, na Grande BH - em direção à Avenida Cristiano Machado, sentido Centro ou Anel Rodoviário; dos que acessam a alça de retorno para Santa Luzia ou retornam pela Cristiano Machado; e dos veículos que vêm da Região Norte da capital.