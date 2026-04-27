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TECNOLOGIA

MG: helicóptero de R$ 43,5 mi com UTI reforça frota do Corpo de Bombeiros

A entrega da aeronave ocorreu nesta segunda-feira (27/4), em BH. Segundo o governador Mateus Simões, o modelo é um dos mais tecnológicos da atualidade.

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Fernanda Santiago*
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Repórter
27/04/2026 19:04

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Segundo o Governo de Minas, a aeronave 'Arcanjo 15' representa um avanço estratégico para os bombeiros, e irá fortalecer as ações de combate a incêndios em vegetação no estado
Segundo o Governo de Minas, a aeronave 'Arcanjo 15' representa um avanço estratégico para os bombeiros, e irá fortalecer as ações de combate a incêndios em vegetação no estado crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

O helicóptero ‘Arcanjo 15,’ equipado com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e guincho de salvamento, é a mais nova aquisição do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Segundo a corporação, a aeronave adquirida através da Plataforma Semente custou R$ 43,5 milhões, cedidos pelos ministérios públicos estadual e federal.

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A cerimônia de entrega aconteceu nesta segunda-feira (27/4), na capital mineira. O governador do estado, Mateus Simões, estava presente e afirmou que o modelo da aeronave, Koala AW119Kx,  é um dos mais modernos disponíveis no mercado, e comporta até 8 pessoas à bordo. "Vai ficar em Belo Horizonte, mas tem condição de substituir qualquer uma das outras aeronaves que estão distribuídas no estado", disse.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ‘Arcanjo 15’ pode atingir a velocidade de até 260 quilômetros por hora e o principal uso será em ações de combate a incêndios em vegetação em Minas Gerais. Ele também pode atuar nas vistorias de barragens, em parceria com o Ministério Público.

O helicóptero foi adquirido pela Fundação Salvar, por meio da Plataforma Semente, por cerca de R$ 43,5 milhões em recursos do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e do Ministério Público Federal (MPF), como parte de um ciclo de modernização e ampliação da frota do CBMMG.


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Maior frota do Brasil

Segundo o Governo de Minas, entre 2019 e 2026, o Corpo de Bombeiros recebeu quatro helicópteros, dois do modelo Koala AW119Kx, e dois H145 D3, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), além de dois aviões Grand Caravan. Todos foram nomeados ‘Arcanjo’. Atualmente a frota conta com 10 aeronaves, a maior entre todos os estados brasileiros.

O estado já prometeu a aquisição do Arcanjo 16, também do modelo Koala AW119. Atualmente o helicóptero está em fase de nacionalização e homologação de equipamentos.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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