Grande BH: PRF recupera carro furtado e prende motorista na BR-381

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na manhã desta segunda-feira (27/4), um carro modelo Fiat Mobi que havia sido furtado. A abordagem ocorreu no km 499 da BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O condutor do veículo, de 43 anos, foi preso, segundo a corporação.

A equipe da PRF, que realizava patrulhamento ostensivo na rodovia, notou indícios de adulteração nos elementos identificadores do carro e realizou a verificação que revelou tratar-se de um veículo clonado. Foi constatado que o automóvel original havia sido furtado no dia 17 de janeiro de 2025, em São Paulo (SP).

A PRF informou que o condutor do carro foi preso suspeito de cometer os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Segundo a corporação, a ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia em Betim.

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O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado.