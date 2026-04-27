Tamanduá filhote é resgatado com vida, abraçado à mãe atropelada
Tamanduá-bandeira adulta não resistiu aos ferimentos após ser atingida na MGC-265, no Sul de Minas. Filhote foi encaminhado à clínica veterinária da região
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Um filhote de tamanduá-bandeira foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (27/4), após ser encontrado abraçado ao corpo da mãe, morta às margens da rodovia MGC-265, entre o distrito de Termópolis e o município de Jacuí, no Sul de Minas.
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De acordo com os militares, a equipe foi acionada por volta das 7h50, quando testemunhas se depararam com o animal filhote junto à mãe. Ela teria sido atropelada durante a noite e não resistiu aos ferimentos. O animal estava no acostamento da via.
O filhote aparentava não ter ferimentos. Ele foi resgatado e encaminhado ao pelotão dos Bombeiros em São Sebastião do Paraíso.
Após o primeiro atendimento, os militares entraram em contato com uma clínica veterinária especializada em animais silvestres, em Passos, também no Sul de Minas. A unidade possui convênio com a Polícia Militar do Meio Ambiente e se disponibilizou em receber o animal para avaliação clínica, medicação e alimentação, até que seja definido um destino adequado.
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Uma equipe dos bombeiros realizou o transporte do filhote até a clínica. O animal ficou sob os cuidados da veterinária responsável pela clínica.