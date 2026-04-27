PM procura suspeito de atirar em jovem por cobrança de dívida trabalhista
Tentativa de homicídio aconteceu em Montes Claros, no Norte de Minas. Vítima estava em uma barbearia quando foi atingida com três tiros
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A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura por um homem, de quase 30 anos, suspeito de tentar matar a tiros um rapaz, de 23. De acordo com testemunha, o suspeito teria se irritado pelo fato de a vítima ter lhe cobrado o pagamento de uma dívida trabalhista.
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A tentativa de homicídio aconteceu na tarde de domingo (26/4) no Bairro Maria Cândida, em Montes Claros (MG), no Norte do estado, perto da Central de Abastecimento (Ceanorte).
Conforme uma testemunha, o jovem estava em uma barbearia quando o suspeito, que chegou ao local em uma motocicleta, invadiu o estabelecimento e efetuou três disparos contra o rapaz. A vítima foi atingida na região do abdômen.
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Mesmo ferido, ele ainda tentou escapar e saiu correndo pela rua, mas foi alcançado e agredido com chutes e coronhadas pelo suspeito, que, em seguida, pegou a moto e fugiu em direção ao Bairro Santo Inácio.
Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima caída no meio da rua, sendo socorrida pela namorada dele. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou o jovem para o Pronto Socorro da Santa Casa de Montes Claros.
A tentativa de homicídio foi registrada por câmeras de segurança, que ajudaram na identificação do suspeito.
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Conforme relato de testemunha, a motivação do crime estaria relacionada a uma dívida trabalhista no valor aproximado de R$ 50 mil, que a vítima teria ido cobrar pessoalmente na residência do suspeito no dia anterior. Durante a ação, o autor teria mencionado uma ameaça feita anteriormente ao jovem.