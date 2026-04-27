Bombeiro salva a vida de recém-nascido engasgou no Triângulo Mineiro

Na noite do último sábado (25/4), o bombeiro que faria o plantão do Corpo de Bombeiros (CBMMG) da pequena Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, foi surpreendido por uma avó que chegou desesperada ao batalhão carregando nos braços seu neto de 11 dias vida, que não conseguia respirar devido a um engasgo.

Segundo o CBMMG, ao ver a cena, imediatamente o Soldado Silvestre aplicou as técnicas de desengasgo no recém-nascido. A corporação afirmou que já nas primeiras tentativas a criança deu respostas positivas, movimentando-se de forma que indicava que ele estava voltando a respirar.

Depois do atendimento emergencial, a criança foi levada pelos bombeiros até um hospital, onde recebeu atendimento.

Saiba como desengasgar uma criança

Situações como essa podem acontecer quando menos se espera, por isso o Corpo de Bombeiros recomenda que todos que morem com uma criança saibam fazer uma manobra de desengasgo emergencial.

A mais conhecida e utilizada é a Manobra de Heimlich. É uma técnica de primeiros socorros que utiliza compressões abdominais para remover um objeto que está bloqueando a passagem do ar para os pulmões. Quando um bebê engasga, é crucial agir rápido e com calma.

Abaixo está o passo a passo de como desengasgar um bebê (menor de 1 ano), baseado em diretrizes de primeiros socorros, como as da Cruz Vermelha e da Sociedade Brasileira de Pediatria:

Avalie a situação

Verifique se o bebê está engasgado: ele não consegue chorar, tossir ou respirar adequadamente, pode estar com as mãos no pescoço ou ficando roxo.

Se o bebê estiver tossindo ou emitindo sons, permita que ele tente expelir o objeto sozinho, mas fique atento.

Posicione o bebê para a manobra

Segure o bebê de bruços, com a cabeça mais baixa que o tronco, apoiando-o no seu antebraço.

Apoie o queixo do bebê com a palma da mão, mantendo a cabeça firme e o pescoço reto.

Dê tapas nas costas

Dê 5 tapas firmes com a base da sua mão (região do pulso) entre as omoplatas do bebê.

Os tapas devem ser controlados, mas com força suficiente para desobstruir a via aérea.

Verifique após cada tapa se o objeto foi expelido.

Se não funcionar, vire o bebê

Vire o bebê de barriga para cima, ainda com a cabeça mais baixa que o tronco, apoiando-o no seu antebraço ou sobre uma superfície firme.

Posicione dois dedos (indicador e médio) no centro do peito do bebê, na linha imaginária entre os mamilos (logo abaixo do esterno).







Pressione o tórax

Realize 5 compressões torácicas com os dois dedos, pressionando cerca de 1,5 a 2,5 cm de profundidade, de forma ritmada (semelhante ao ritmo de uma massagem cardíaca).

Verifique se o objeto foi desalojado após cada compressão.

Engasgo: o que fazer em caso de emergência?

Repita se necessário

Alterne entre 5 tapas nas costas e 5 compressões torácicas até que o objeto seja expelido ou o bebê comece a respirar normalmente.

Se o bebê perder a consciência, inicie a RCP (reanimação cardiopulmonar) para bebês (30 compressões torácicas seguidas de 2 ventilações) e chame ajuda imediatamente.

Chame ajuda

Se estiver sozinho, ligue para o serviço de emergência (no Brasil, 192 - SAMU ou 193 - Bombeiros) assim que possível, sem interromper as manobras.

Se houver outra pessoa presente, peça para ela ligar enquanto você realiza as manobras.

Dicas importantes

Mantenha a calma: a tranquilidade ajuda a executar as manobras corretamente.

Não tente remover o objeto com os dedos: Isso pode empurrar o objeto ainda mais para dentro da garganta.

Procure ajuda médica mesmo após desengasgar: O bebê precisa ser avaliado para garantir que não há lesões ou complicações.

Se possível, faça um curso de primeiros socorros. Aprender com profissionais (como bombeiros ou Cruz Vermelha) aumenta a confiança e a eficácia em emergências.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima