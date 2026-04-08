INVESTIGAÇÃO EM CURSO

Bebê chega morto à UPA em BH; padrasto é preso pela Polícia Civil

Criança apresentava hematomas pelo corpo, inclusive no rosto e próximo aos olhos, segundo informou a Polícia Militar em boletim de ocorrência

08/04/2026 23:40

Polícia Civil investiga o caso crédito: PCMG/Divulgação

Um bebê de um ano e oito meses deu entrada na UPA Oeste, em Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (7) e, segundo a equipe médica, o menino já chegou morto à unidade de saúde. Na ocasião, o padrasto, de 32 anos, foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado. No entanto, na noite desta quarta-feira (8/4), ele foi preso pela Polícia Civil (entenda mais abaixo).

Segundo registro da Polícia Militar no boletim de ocorrência, o padrasto inicialmente levou a criança à base comunitária da PM no Bairro Betânia. Os militares tentaram reanimar a vítima durante o trajeto até a UPA. De acordo com a polícia, a criança chegou à base comunitária “engasgada”.

“A equipe médica classificou a morte como suspeita, tendo em vista que a criança apresentava hematomas pelo corpo, inclusive no rosto e próximo aos olhos. Também foram verificados sangramentos no nariz e na fralda, na parte de trás”, relatou a PM no boletim policial.

Prisão

O padrasto do bebê foi preso pela Polícia Civil na noite desta quarta-feira (8/4), segundo divulgou a Itatiaia. O Estado de Minas tentou confirmar a informação e entrou em contato com Saulo Castro, porta-voz da Polícia Civil. No entanto, segundo ele, não seria possível apurar e confirmar a prisão fora do horário comercial.

Segundo o padrasto, no período da manhã de terça-feira, sua companheira entrou em trabalho de parto, sendo conduzida ao Hospital Odete Valadares, onde permaneceu. Ele disse que ficou em sua residência acompanhando os enteados, entre eles a criança que acabou morrendo.

O homem também contou à polícia que, ao entrar no quarto, percebeu que a criança estava engasgada e, por isso, imediatamente a pegou no colo e saiu em busca de auxílio na base comunitária.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias que envolveram a prisão do padrasto.

