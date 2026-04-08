Batida envolvendo ônibus trava acesso a Nova Lima na MG-030

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um acidente envolvendo um ônibus da empresa Saritur no início da noite desta quarta-feira (8/4) causou complicações no trânsito na MG-030, em Nova Lima, na Grande BH.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do coletivo, a princípio, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e foi parar do outro lado da via, ficando atravessado na pista sentido BH.

De acordo com a corporação, ninguém ficou ferido. Os militares não souberam confirmar se havia passageiros no coletivo. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que dispensou a presença dos bombeiros no local porque o ônibus não havia tombado e ninguém necessitou de socorro. A reportagem não conseguiu contato com a PM.

Por volta das 20h30, a reportagem da TV Alterosa flagrou o trânsito completamente parado próximo a um viaduto na altura do Bairro Vila da Serra.

Mais cedo, o Estado de Minas também recebeu imagens de outros pontos de congestionamento na rodovia, que, em alguns momentos, operava no esquema “pare e siga”.

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Até o fechamento desta edição, a rodovia apresentava vários quilômetros de congestionamento.