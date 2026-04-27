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PRISÃO

Visitante é presa com drogas escondidas no chinelo em presídio da RMBH

O escâner encontrou alguns objetos estranhos no solado do calçado, que posteriormente foram identificadas como substâncias ilícitas

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
27/04/2026 15:27

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Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, registrou uma tentativa de fuga em maio
Uma visitante foi presa ao tentar entrar com drogas escondidas em chinelo na Penitencíaria Nelson Hungria, em Contagem crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Uma mulher de 50 anos foi presa nesse sábado (25/4) após tentar entrar na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), com 21 porções de uma substância similar à cocaína escondidas dentro do chinelo. A droga foi identificada através do escâner usado na entrada do presídio. 

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Segundo a Secretaria de Estado de Justiça de Minas Gerais (Sejusp-MG), a mulher faria uma visita a um preso, quando no decorrer da vistoria foi identificada uma substância suspeita no calçado. Foi feita então uma vistoria manual com instrumento próprio, o que possibilitou o reconhecimento das substâncias no chinelo. 

Tanto a visitante quanto o material foram apreendidos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), para providências no âmbito criminal. Foi instaurado um procedimento interno para apurar a ocorrência. O preso que seria visitado será ouvido para a continuidade das investigações.

De acordo com a PCMG, a mulher foi ouvida e presa em flagrante.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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