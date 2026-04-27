Visitante é presa com drogas escondidas no chinelo em presídio da RMBH

Uma mulher de 50 anos foi presa nesse sábado (25/4) após tentar entrar na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), com 21 porções de uma substância similar à cocaína escondidas dentro do chinelo. A droga foi identificada através do escâner usado na entrada do presídio.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça de Minas Gerais (Sejusp-MG), a mulher faria uma visita a um preso, quando no decorrer da vistoria foi identificada uma substância suspeita no calçado. Foi feita então uma vistoria manual com instrumento próprio, o que possibilitou o reconhecimento das substâncias no chinelo.

Tanto a visitante quanto o material foram apreendidos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), para providências no âmbito criminal. Foi instaurado um procedimento interno para apurar a ocorrência. O preso que seria visitado será ouvido para a continuidade das investigações.

De acordo com a PCMG, a mulher foi ouvida e presa em flagrante.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima