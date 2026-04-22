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MG: detento é morto enforcado por colega de cela em presídio

Autor confessou estrangulamento motivado por crime antigo, uma motocicleta furtada. Morte foi constatada em penitenciária de Governador Valadares

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
22/04/2026 08:40

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O suspeito, de 48 anos, afirmou que matou o colega de cela por enforcamento devido ao um furto de uma motocicleta há seis anos
Crime ocorreu no Presídio de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na madrugada dessa terça-feira (21/4) crédito: Google Street View/Reprodução

Um detento de 35 anos foi encontrado morto dentro do Presídio de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na madrugada dessa terça-feira (21/4). O caso foi registrado por volta de 1h20, na cela 4 do convívio D.

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Segundo informações da unidade prisional, o próprio autor do crime acionou os agentes de segurança e confessou o homicídio. A vítima foi identificada como Fransle Germano Camara da Silva.

De acordo com o relato, o suspeito, de 48 anos, afirmou que matou o colega de cela por enforcamento, alegando como motivação um suposto furto de uma motocicleta cometido pela vítima há cerca de seis anos. Ele disse ainda que agiu sozinho.

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Equipes do Samu foram acionadas e, ao chegarem ao local, constataram a morte do detento. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos e fez a remoção do corpo.

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Para preservar a cena do crime, os demais ocupantes da cela foram transferidos para outro espaço dentro da unidade. O autor confesso foi isolado por questões de segurança.

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