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TRÁFICO DE DROGAS

O erro da filha: como uma mensagem de WhatsApp acabou em prisão em Minas

Prisão foi feita após a PM receber denúncia de que, o pai havia enviado a droga para que a filha fornecesse na cidade

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
31/03/2026 17:55 - atualizado em 31/03/2026 17:57

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O pai, que está preso em Governador Valadares, enviou mensagem à filha solicitando que ela buscasse a droga e fornecesse aos usuários da cidade
Polícia Militar apreendeu as drogas nesta terça-feira (31/3) crédito: PMMG

Uma mulher, de 19 anos, foi presa e conduzida a uma delegacia da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em Virgolândia (MG), no Vale do Rio Doce, nesta terça-feira (31/3). A prisão ocorreu após a corporação receber uma denúncia anônima relacionada a tráfico de drogas.

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Conforme a PMMG, as informações recebidas davam conta de que a mulher, filha de um detento, estava com grande quantidade de cocaína em casa. Segundo a denúncia, o homem havia enviado a droga para que a filha fornecesse na cidade.

A caminho do local, os policiais encontraram a mulher acompanhada da mãe, próximas à residência. Os militares interrogaram o proprietário do imóvel, que relatou que autoriza a mãe da suspeita e os filhos dela a morarem no local. Por outro lado, ele negou qualquer vínculo com a família.

 

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Após saber da denúncia, o proprietário permitiu a entrada no local. Dentro da casa, a mulher foi abordada e informou que, há cerca de um mês, o pai, preso em uma penitenciária em Governador Valadares, enviou uma mensagem pelo WhatsApp, mandando que ela buscasse a droga.

Segundo relato da filha, tratava-se de 125 gramas de cocaína "escama de peixe" (designação dada a um tipo de cocaína de alta pureza). Na mensagem, o pai pediu que ela mantivesse a substância guardada até segunda ordem.

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Ainda conforme a Polícia Militar, a mulher foi até um dos quartos e voltou com uma balança de precisão, uma sacola branca com quatro pedras e uma porção de cocaína. Ela foi conduzida até a delegacia juntamente com o material apreendido.

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