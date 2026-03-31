O erro da filha: como uma mensagem de WhatsApp acabou em prisão em Minas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma mulher, de 19 anos, foi presa e conduzida a uma delegacia da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em Virgolândia (MG), no Vale do Rio Doce, nesta terça-feira (31/3). A prisão ocorreu após a corporação receber uma denúncia anônima relacionada a tráfico de drogas.

Conforme a PMMG, as informações recebidas davam conta de que a mulher, filha de um detento, estava com grande quantidade de cocaína em casa. Segundo a denúncia, o homem havia enviado a droga para que a filha fornecesse na cidade.

A caminho do local, os policiais encontraram a mulher acompanhada da mãe, próximas à residência. Os militares interrogaram o proprietário do imóvel, que relatou que autoriza a mãe da suspeita e os filhos dela a morarem no local. Por outro lado, ele negou qualquer vínculo com a família.

Após saber da denúncia, o proprietário permitiu a entrada no local. Dentro da casa, a mulher foi abordada e informou que, há cerca de um mês, o pai, preso em uma penitenciária em Governador Valadares, enviou uma mensagem pelo WhatsApp, mandando que ela buscasse a droga.

Segundo relato da filha, tratava-se de 125 gramas de cocaína "escama de peixe" (designação dada a um tipo de cocaína de alta pureza). Na mensagem, o pai pediu que ela mantivesse a substância guardada até segunda ordem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda conforme a Polícia Militar, a mulher foi até um dos quartos e voltou com uma balança de precisão, uma sacola branca com quatro pedras e uma porção de cocaína. Ela foi conduzida até a delegacia juntamente com o material apreendido.