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JUSTIÇA

MG: homem que matou a ex com 10 tiros deve cumprir 18 anos de prisão

Além da pena, foi fixada indenização de R$ 100 mil a ser paga às filhas da vítima. Crime aconteceu em Santa Margarida, na Zona da Mata

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
27/03/2026 16:24

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Condenado por feminicídio deve pagar R$ 100 mil às filhas da vítima
Condenado por feminicídio deve pagar R$ 100 mil às filhas da vítima crédito: TJMG/Imagem ilustrativa

Um homem que matou a ex-companheira com 10 tiros em Santa Margarida (MG), na Zona da Mata, deverá cumprir 18 anos e nove meses de prisão. A decisão foi dada pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), nessa quinta-feira (26/3).

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Além da pena, a Justiça fixou uma indenização de R$ 100 mil, que o réu deve pagar às filhas da vítima.

"A fixação do valor de indenização é consequência direta da condenação e não necessita de quesitação do Conselho de Sentença. O valor fixado de R$ 100 mil revela-se proporcional diante da gravidade do delito. O feminicídio é a expressão máxima da violência de gênero, e o dano moral, neste contexto, é evidente”, afirmou o desembargador Dirceu Walace Baroni, relator do caso.

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O homem teria atacado a vítima no momento em que ela se preparava para mudar de cidade com as filhas. Baroni destacou a “extrema brutalidade” e o “total desapreço pela vida humana” demonstrados pelo réu. Além disso, o magistrado acolheu a acusação de que o réu praticou o feminicídio motivado pelo inconformismo com o término e por ciúme possessivo. O processo tramita em segredo de Justiça.

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