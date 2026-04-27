Membro do TCP suspeito de chefiar tráfico em BH é preso no Rio

Vinculado à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e suspeito de chefiar o tráfico de drogas em bairros na Região Nordeste de Belo Horizonte, Alisson Gustavo Pereira Pinto, de 29 anos, foi preso no último sábado (25/4), segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A pasta informou que o homem, conhecido como “Mindu”, foi localizado na região do Complexo de São Carlos, na área central do Rio de Janeiro.

De acordo com a Sejusp, Alisson estava foragido e tinha mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa. A pasta informou que a prisão foi resultado de uma ação conjunta entre a Agência Central de Inteligência (AGCI/Sejusp) e a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (SSI/PMERJ).

Mindu é suspeito de chefiar o tráfico de drogas nos bairros Santa Cruz, Nova Cachoeirinha, Ipiranga e da Graça, nas regiões Nordeste e Noroeste de Belo Horizonte, conforme a Sejusp.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que o suspeito foi localizado após levantamentos realizados pela AGCI apontarem a região do Complexo de São Carlos, no Rio, como possível local em que o foragido estava escondido.

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“O Complexo de São Carlos é uma região sob forte influência da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), a qual ‘Mindu’ está vinculado, e abriga o principal líder da organização em Minas Gerais, conhecido como ‘Paraíba’, que atualmente está foragido da Justiça”, afirmou a pasta.