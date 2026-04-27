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VIOLÊNCIA SEXUAL

Motorista de aplicativo é indiciado por estupro de vulnerável em BH

A investigação concluiu que suspeito se aproveitou de estado de saúde da vítima e utilizou força física para cometer o crime durante a corrida

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SM
Sofia Maia*
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
27/04/2026 15:05 - atualizado em 27/04/2026 15:07

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A investigação concluiu que suspeito se aproveitou de estado de saúde da vítima e utilizou de força física para cometer o crime durante a corrida
A Polícia Civil concluiu e remeteu à Justiça, a apuração da denúncia de violência sexual atribuída ao homem durante uma corrida crédito: Reprodução/Pexels

Um motorista de aplicativo, de 26 anos, foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma passageira de 26 anos em Belo Horizonte. Na última quinta-feira (23/4), a Polícia Civil (PCMG) concluiu e remeteu à Justiça, a apuração da denúncia de violência sexual atribuída ao homem durante uma corrida. 

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O crime ocorreu na madrugada de 30 de novembro de 2025, após a vítima solicitar uma viagem para retornar de um evento social no Barreiro rumo à sua residência, na região Centro-Sul da capital.

Como o crime ocorreu e relato da vítima

Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual (DECVS), a jovem relatou que o trajeto foi marcado por comportamentos inadequados do condutor: Durante o percurso, ele teria feito perguntas de cunho pessoal e oferecido entorpecentes a ela. A passageira recusou as investidas.

"A vítima relatou que o motorista passou a tocá-la sem consentimento, insistindo em investidas de natureza sexual e tentando retirar suas roupas. Mesmo diante da resistência, ele a imobilizou pelas mãos e a estuprou no interior do veiculo", detalhou a delegada responsável pelo caso, Larissa Mascotte.

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Após a violência, completou a corrida. Em estado de choque, a passageira efetuou pagamento da corrida e buscou auxílio com amigos, que a orientaram a procurar a Depam para o registro imediato da ocorrência.

Traumas e consequências

Testemunhas ouvidas pela Polícia Civil relataram o impacto psicológico do crime. De acordo com os relatos, a moça desenvolveu traumas severos: ela não consegue mais utilizar serviços de transporte por aplicativo desacompanhada e vive sob o medo constante da violação se repetir, uma vez que o indiciado possui o endereço de sua residência.

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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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