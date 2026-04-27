Motorista de aplicativo é indiciado por estupro de vulnerável em BH

Um motorista de aplicativo, de 26 anos, foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma passageira de 26 anos em Belo Horizonte. Na última quinta-feira (23/4), a Polícia Civil (PCMG) concluiu e remeteu à Justiça, a apuração da denúncia de violência sexual atribuída ao homem durante uma corrida.



O crime ocorreu na madrugada de 30 de novembro de 2025, após a vítima solicitar uma viagem para retornar de um evento social no Barreiro rumo à sua residência, na região Centro-Sul da capital.



Como o crime ocorreu e relato da vítima

Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual (DECVS), a jovem relatou que o trajeto foi marcado por comportamentos inadequados do condutor: Durante o percurso, ele teria feito perguntas de cunho pessoal e oferecido entorpecentes a ela. A passageira recusou as investidas.



"A vítima relatou que o motorista passou a tocá-la sem consentimento, insistindo em investidas de natureza sexual e tentando retirar suas roupas. Mesmo diante da resistência, ele a imobilizou pelas mãos e a estuprou no interior do veiculo", detalhou a delegada responsável pelo caso, Larissa Mascotte.



Após a violência, completou a corrida. Em estado de choque, a passageira efetuou pagamento da corrida e buscou auxílio com amigos, que a orientaram a procurar a Depam para o registro imediato da ocorrência.

Traumas e consequências

Testemunhas ouvidas pela Polícia Civil relataram o impacto psicológico do crime. De acordo com os relatos, a moça desenvolveu traumas severos: ela não consegue mais utilizar serviços de transporte por aplicativo desacompanhada e vive sob o medo constante da violação se repetir, uma vez que o indiciado possui o endereço de sua residência.

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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima