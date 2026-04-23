O que se sabe sobre a morte de modelo e candidata a miss em prédio no RJ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A psicóloga e modelo baiana Ana Luiza Mateus, 30, candidata ao Miss Cosmo Brasil 2026, foi encontrada morta na manhã de quarta-feira (22/4) após cair do 13º andar do prédio onde morava, na Barra da Tijuca, zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O namorado dela foi preso em flagrante por suspeita de feminicídio, mas foi encontrado morto horas depois dentro da cela.

Entenda o que já se sabe sobre o caso até o momento.



Queda do apartamento

Segundo informações da Polícia Militar, Ana Luiza caiu de seu apartamento por volta das 5h30 da manhã da quarta-feira (22/4). O imóvel fica localizado na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. Quando os agentes chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.

Discussão antes da morte

De acordo com a polícia, Ana Luiza e o namorado teriam passado a noite discutindo. Vizinhos e funcionários do condomínio afirmaram ter ouvido brigas ao longo da madrugada.

O delegado Renato Martins, responsável pelo caso, confirmou em entrevista à TV Globo que os relatos indicam um conflito contínuo entre o casal nas horas que antecederam a morte.

Prisão do namorado

O namorado da modelo, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, 31, foi conduzido à delegacia e preso em flagrante sob suspeita de feminicídio. Apesar de negar ter empurrado Ana Luiza, ele teria afirmado ser "culpado" pela morte, sem confessar diretamente o crime. Segundo o delegado, o suspeito alterou a cena do crime e tentou deixar o local pela porta dos fundos.

Ainda segundo a investigação, o relacionamento entre os dois era considerado abusivo. A polícia aponta que Ana Luiza pretendia encerrar a relação.

Endreo acumulava mais de 20 anotações criminais, incluindo o atropelamento de um policial civil em 2011. Em 2025, foi preso em Campo Grande (MS) após ser acusado por uma mulher de 31 anos de estupro, sequestro, cárcere privado, lesão corporal e violência doméstica.

Morte do suspeito

Horas após ser preso, o homem foi encontrado morto dentro da cela. A principal hipótese inicial é de suicídio, embora as circunstâncias ainda estejam sendo apuradas.

Investigação em andamento

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. A perícia foi realizada no local da queda, e testemunhas continuam sendo ouvidas para esclarecer o que aconteceu.

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A organização do Miss Cosmo Brasil lamentou a morte de Ana Luiza Mateus.