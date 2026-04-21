Mulher pedala enquanto lava louça, e vídeo do marido viraliza
Andressa, esposa de nutricionista, une exercício e tarefa doméstica de forma genial
compartilheSIGA
A rotina agitada levou uma mulher a encontrar uma saída fora do comum para manter a forma física sem negligenciar os afazeres domésticos. A estratégia, que une treino e limpeza, ganhou destaque pela praticidade demonstrada em vídeo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Andressa, a protagonista das imagens, foi filmada lavando pratos e talheres enquanto pedalava em uma bicicleta ergométrica. O equipamento foi instalado exatamente em frente à pia, permitindo que ela realizasse as duas atividades simultaneamente.
Confira o vídeo
Estratégia para otimizar o tempo em casa
O nutricionista Phelipe, marido de Andressa, foi o responsável por compartilhar o momento nas redes sociais. Nas imagens, a transição entre a atividade doméstica e o exercício parece natural, como se a prática já fizesse parte do cotidiano do casal.
A publicação gerou uma onda de engajamento entre usuários que se identificaram com a falta de tempo. Muitos elogiaram a solução encontrada para não deixar o treino de lado apesar das obrigações do lar.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Nos comentários, os seguidores não esconderam o entusiasmo com a ideia criativa. "Gostei, vou aderir", afirmou uma das pessoas que acompanharam o vídeo, acompanhada por outra que reagiu com surpresa: "Como não pensei nisso antes?".