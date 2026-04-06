Ciclismo: por que a Europa pedala enquanto o Brasil ainda engatinha?

Em boa parte da Europa, a bicicleta faz parte do cotidiano de milhões de pessoas, tanto como meio de transporte quanto como modalidade esportiva. Enquanto isso, no Brasil, o ciclismo cresce de forma gradual, mas ainda está distante do protagonismo que o futebol ou o vôlei ocupam no imaginário coletivo. A diferença não se deve a um único motivo, e sim a um conjunto de fatores históricos, urbanos, culturais e econômicos que moldaram a relação de cada sociedade com a bicicleta.

Ao comparar esses contextos, é possível perceber como infraestrutura urbana, políticas públicas, clima, geografia e até a forma de enxergar o ciclista influenciam diretamente o número de pessoas pedalando. Em países como Holanda, Dinamarca, Bélgica e algumas regiões da Alemanha, o ciclismo está tão enraizado que pedalar para ir ao trabalho ou à escola é algo corriqueiro. No Brasil, a bicicleta ainda é vista muitas vezes como lazer de fim de semana ou alternativa para quem não tem acesso a outros meios de transporte.

Infraestrutura urbana e transporte integrado favorecem o ciclismo na Europa

Um dos pilares da popularidade do ciclismo em países europeus é a infraestrutura urbana planejada para a bicicleta. Cidades como Amsterdã, Copenhague e Utrecht contam com extensas redes de ciclovias segregadas, sinalização específica, vagas seguras para estacionar e integração com metrôs, trens e ônibus. A bicicleta é tratada como parte do sistema de mobilidade, não como complemento opcional.

Essa lógica de transporte integrado permite, por exemplo, que uma pessoa combine trajeto de trem com pedalada, levando a bike consigo ou usando serviços de compartilhamento. Em muitos locais, há bicicletários em estações, vestiários em empresas e incentivos para quem utiliza meios de transporte ativos. A consequência direta é a transformação da bicicleta em opção prática, rápida e previsível no dia a dia.

No Brasil, embora existam cidades com redes em expansão, como São Paulo, Rio de Janeiro e algumas capitais do Sul e Nordeste, ainda predominam trechos desconectados de ciclovias, falta de manutenção e pouca integração com terminais de ônibus ou metrô. A malha viária prioriza o automóvel, e o ciclista muitas vezes precisa dividir espaço com veículos pesados em vias rápidas, o que reduz a sensação de segurança e afasta novos praticantes.

Entre ciclovias e desafios urbanos, o ciclismo revela muito mais que um esporte: um estilo de vida – depositphotos.com / BrianScantlebury



Por que o ciclismo é tão popular em países como Holanda e Dinamarca?

A explicação passa também pela cultura e tradição esportiva. Na Holanda, mais bicicletas do que habitantes é um dado frequentemente citado por estudos de mobilidade. Pedalar ali é hábito aprendido desde a infância, reforçado pela escola, pela família e pelo ambiente urbano. Na Dinamarca, campanhas de incentivo à mobilidade sustentável há décadas consolidaram a figura do ciclista como parte natural do trânsito.

Além do uso cotidiano, o ciclismo esportivo é fortemente valorizado. Bélgica, França, Espanha e Itália abrigam provas clássicas do calendário mundial, como o Tour de France, o Giro dItalia e as clássicas de primavera. Clubes, federações e equipes profissionais movimentam uma cadeia que envolve formação de atletas, eventos, turismo esportivo e transmissão de competições. Isso cria referências constantes para o público e fortalece o prestígio da bicicleta como esporte.

No Brasil, a tradição esportiva foi construída principalmente em torno do futebol. Clubes, mídia, escolas e patrocinadores concentraram esforços nessa modalidade por décadas. Outras práticas ganharam espaço, como vôlei, artes marciais e atletismo, mas o ciclismo permaneceu em nichos específicos: grupos de estrada, mountain bike e algumas iniciativas de BMX e ciclismo de pista. A cobertura midiática ainda é pontual, geralmente ligada a grandes eventos internacionais ou acidentes envolvendo ciclistas.

Percepção social, apoio institucional e comparação com esportes populares

A percepção social sobre a bicicleta também apresenta diferenças marcantes. Em várias cidades europeias, a bike é símbolo de praticidade, economia e responsabilidade ambiental. Executivos, estudantes, trabalhadores e idosos compartilham o mesmo meio de transporte, reduzindo a associação da bicicleta apenas à falta de recursos ou ao recreio infantil.

No Brasil, essa imagem tem se transformado, mas ainda convive com alguns estereótipos. Em muitas regiões, a bicicleta é vista como lazer de domingo na orla ou como recurso de quem não tem acesso a carro ou transporte público de qualidade. Isso impacta inclusive na disposição de gestores públicos em investir de forma consistente em políticas pró-ciclismo, já que parte do eleitorado não enxerga a bicicleta como prioridade de mobilidade.

Outro ponto é o apoio institucional e os patrocínios. Na Europa, empresas de vários setores patrocinam equipes, provas e programas de incentivo ao uso da bike, pois associam a marca a valores de saúde e sustentabilidade. Governos nacionais e municipais oferecem subsídios à aquisição de bicicletas, benefícios fiscais para quem pedala ao trabalho e programas de educação no trânsito voltados a motoristas e ciclistas.

No cenário brasileiro, a maior parte dos patrocínios esportivos ainda se concentra em futebol e, em menor escala, em esportes com grande audiência televisiva. Projetos de ciclismo dependem com frequência de marcas especializadas ou de iniciativas locais. Isso limita o alcance de campanhas de conscientização, a realização de eventos estruturados e a formação de base em larga escala.

Geografia, clima e desafios práticos para o ciclismo no Brasil

A geografia e o clima também influenciam a popularidade do ciclismo, embora não sejam determinantes isolados. Muitas cidades europeias são relativamente planas e densas, o que favorece trajetos curtos e moderados. O clima, apesar do frio em boa parte do ano, é previsível; com roupas adequadas e infraestrutura preparada, pedalar no inverno torna-se rotina.

O Brasil tem diversidade de relevo e clima. Algumas cidades litorâneas e capitais do interior possuem áreas planas ideais para a bicicleta, mas também há municípios com muitos aclives, o que pode dificultar o uso cotidiano, especialmente sem bikes com marchas adequadas ou elétricas. Além disso, temperaturas elevadas em grande parte do ano levantam questões práticas, como locais para banho e troca de roupa no trabalho, nem sempre disponíveis.

Mesmo assim, esses obstáculos podem ser administrados com planejamento urbano adequado. Bicicletas elétricas, por exemplo, ganham espaço no mercado brasileiro e ajudam a superar distâncias maiores e subidas, aproximando o país de padrões já comuns na Europa. A criação de rotas sombreadas, pontos de apoio com água e infraestrutura de apoio nas empresas também pode reduzir a barreira climática.

Menos carro, mais pedal: o caminho para cidades mais humanas começa na bicicleta – depositphotos.com / marcbruxelle



Que estratégias podem ampliar a popularidade do ciclismo no Brasil?

Especialistas em mobilidade apontam um conjunto de ações que poderia tornar o ciclismo mais presente na rotina brasileira. Algumas estratégias frequentemente discutidas incluem:

Planejamento de redes contínuas e seguras de ciclovias, conectando bairros, centros comerciais e terminais de transporte.

Integração tarifária e física entre bicicleta e transporte público, com bicicletários, integração com bilhetes e possibilidade de embarque em horários específicos.

Campanhas educativas permanentes sobre respeito ao ciclista, voltadas tanto a motoristas quanto a pedestres.

Incentivos fiscais ou subsídios para compra de bicicletas e equipamentos de segurança, incluindo modelos elétricos.

Criação de programas escolares que ensinem crianças a pedalar com segurança e a compreender regras de trânsito.

Além dessas medidas, o fortalecimento do ciclismo esportivo pode ajudar a popularizar a modalidade. A realização de provas de rua com boa estrutura, parques preparados para mountain bike, pistas de BMX e velódromos públicos amplia o contato da população com diferentes formas de pedalar. A presença de atletas brasileiros em competições internacionais, associada a maior cobertura de mídia, também pode gerar novas referências positivas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao observar o exemplo de países europeus em que a bicicleta é protagonista, fica claro que a popularização do ciclismo não depende apenas da vontade individual. Envolve decisões de longo prazo sobre cidade, transporte, esporte e meio ambiente. A combinação de infraestrutura, cultura e apoio institucional tende a transformar a bicicleta de alternativa marginal em parte central da vida urbana brasileira.