O esporte pode ser seu hobby? Veja os benefícios de cada atividade

Com a rotina cada vez mais acelerada e marcada por excesso de trabalho, os hobbies deixaram de ser apenas momentos de lazer para se tornarem uma verdadeira necessidade de cuidado com a mente, quase como um escape da realidade. Nesse cenário, cresce a busca por atividades que aliviem o estresse, e os esportes, especialmente os praticados ao ar livre, têm se destacado como aliados poderosos para equilibrar corpo e saúde mental.

“A prática de atividades outdoor traz diversos benefícios, entre os quais: possibilidades de terrenos variados, o que permite maior diversidade de ambientes e esportes; contato com a natureza, o que reduz o nível de estresse e permite maior contato com a luz natural; maior gasto calórico pelos diferentes tipos de terrenos; benefícios para a saúde mental, com redução da ansiedade, depressão e melhora do humor; maior motivação; maior chance de socialização, pela possibilidade de maior interação; acessibilidade e flexibilidade de horários; e melhor estimulação sensorial”, explica o ortopedista, membro da Sociedade Internacional de Artroscopia, Cirurgia do Joelho e Medicina do Esporte (ISAKOS), Marcos Cortelazo.

Beach tennis, surf, canoagem, fat bike, yoga, corridas noturnas, dança... cada tipo de esporte ao ar livre pode ser incluído na rotina para, com certeza, dar mais disposição ou, quem sabe, virar um hobby. “As principais tendências de atividades são: beach tennis, surf (cuja prática tem aumentado bastante com o surgimento das piscinas com ondas), canoagem, fat bike na praia, yoga ao ar livre e até as corridas noturnas que aproveitam o clima mais ameno do período noturno”, explica Marcos.

“O beach tennis é um esporte coletivo que favorece a socialização, além de promover grande gasto calórico e ser um excelente aeróbico, mas que também combina condicionamento muscular. O surf é uma atividade de alta intensidade que trabalha força, equilíbrio e resistência. No caso da canoagem, ela combina experiência relaxante e antiestresse ao lazer e exercício. A modalidade fat bike é interessante para relaxamento e lazer, associando um trabalho aeróbico de resistência”, comenta o ortopedista.

No caso do yoga ao ar livre, essa tendência forte promove relaxamento e uma maior conexão com o ambiente, segundo o médico. “No caso das corridas noturnas, elas garantem maior socialização e um excelente exercício aeróbico e de resistência.”

O médico explica que, para quem pratica atividades ao ar livre, é fundamental se atentar ao uso de roupas e calçados adequados a cada tipo de atividade e terreno. “Outro ponto importante é a proteção contra os efeitos da radiação solar, através da utilização de filtros solares adequados, bonés e roupas também com esta finalidade. Importante a utilização de óculos que protejam os olhos contra agentes externos que possam promover trauma. A hidratação e alimentação adequadas são fundamentais. E, por último, escolher horários adequados com relação à temperatura, umidade e exposição à luz solar”, completa Marcos.