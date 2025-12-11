Como usar a tecnologia para fugir da inatividade física; veja apps

O celular, muitas vezes visto como um vilão do sedentarismo, pode ser uma boa ferramenta para uma vida mais ativa. A tecnologia oferece soluções práticas para monitorar, guiar e até transformar a atividade física em um jogo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), quase 500 milhões de pessoas tendem a desenvolver doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) por inatividade entre 2020 e 2030. As ferramentas que podem ser acessadas por meio do celular podem ajudar a reverter esse cenário preocupante.

Diversos aplicativos e dispositivos usam os próprios recursos do smartphone, como GPS e acelerômetro, ou se conectam a acessórios para criar um ecossistema completo de saúde e bem-estar. Eles funcionam como um incentivo constante para que você se movimente mais.

Monitore seus passos e metas

O jeito mais simples de começar é acompanhando sua atividade diária. Aplicativos nativos como o Saúde (Apple) e o Google Fit (Android) registram automaticamente seus passos, a distância percorrida e as calorias gastas ao longo do dia. Definir metas diárias, como caminhar 10 mil passos, cria um objetivo claro e fácil de acompanhar.

Para quem busca dados mais precisos, as pulseiras inteligentes (smartbands) e os relógios (smartwatches) são excelentes opções. Eles monitoram a frequência cardíaca, a qualidade do sono e registram dezenas de modalidades esportivas, oferecendo um panorama completo da sua evolução e incentivando a consistência.

Treinos guiados para todos os níveis

A falta de orientação deixou de ser uma desculpa. Plataformas disponíveis em português, funcionam como um personal trainer virtual. Elas oferecem acesso a uma vasta biblioteca de treinos, com muitas opções disponíveis em suas versões gratuitas, que podem ser feitos em casa ou na academia, com ou sem equipamentos.

Você pode filtrar os exercícios por objetivo, como perda de peso ou ganho de massa muscular, por duração e pelo grupo muscular que deseja trabalhar. A variedade vai de treinos de alta intensidade (HIIT) e musculação a sessões de ioga e alongamento, atendendo desde iniciantes até atletas avançados.

Transforme o exercício em um jogo

Para manter a motivação em alta, a gamificação é uma estratégia poderosa. Aplicativos como o GymRats criam uma comunidade onde você pode compartilhar suas corridas e pedaladas, competir com amigos em segmentos de percurso e conquistar medalhas virtuais. Esse aspecto social transforma o exercício em um desafio divertido.

Outras opções usam narrativas para engajar o usuário. O app "Zombies, Run!" coloca você no meio de um apocalipse zumbi, onde é preciso correr para cumprir missões e fugir de hordas de mortos-vivos, transformando a atividade física em uma aventura imersiva.

Lembre-se que, antes de iniciar uma nova rotina de exercícios, é fundamental consultar um profissional de saúde para receber orientações adequadas às suas condições físicas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata