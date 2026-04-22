O que está por vir: buscas revelam apreensão dos brasileiros com o frio

O brasileiro tem um jeito muito peculiar de lidar com o frio, e os gráficos do Google são a prova documental disso. A chegada de uma intensa onda de frio, prevista para atingir o Brasil entre 26 e 28 de abril fez os termos relacionados ao clima dominarem o topo do Google Trends nas últimas horas desta quarta-feira (22/4).

A análise dos termos mais buscados durante a atual frente fria ilustra perfeitamente o ciclo emocional de quem é pego de surpresa pela queda dos termômetros.

Dados de consultas em ascensão (rising queries) do Google Trends mostram que o termo "onda de frio" teve um salto de 50% nas últimas horas, impulsionando duas frentes claras de comportamento do usuário: a preparação para o clima e a ansiedade para que ele vá embora.

Do lado prático, o varejo de inverno dominou os interesses. As buscas por "touca de frio", "casaco de frio", "jaqueta" e "roupa de frio" registraram aumentos que variam de 30% a 40%, refletindo a necessidade urgente de reforçar o guarda-roupa. Por outro lado, a impaciência com as baixas temperaturas ficou evidente: as pesquisas exatas pelas frases "quando acaba o frio" e "até quando vai o frio" dispararam 150% e 120%, respectivamente, mostrando que grande parte da população já iniciou a contagem regressiva para o retorno do calor.

Até quando vai a onda de frio no Brasil?

O frio, por enquanto, está restrito ao Sul do país. A formação de um sistema de baixa pressão trará tempo severo para a Região Sul, com maior impacto no Rio Grande do Sul. O estado gaúcho tem previsão de tempestades, chuvas intensas, ventos fortes, raios e granizo, podendo o oeste registrar acumulados superiores a 100 mm. Já em Santa Catarina, as chuvas serão bem mais amenas, enquanto o Paraná seguirá com o tempo firme e seco.

Uma nova frente fria, impulsionada por um grande ciclone extratropical ao sul do Uruguai, avança rapidamente pelo Sul do Brasil neste fim de semana.

No domingo (26/4), a mudança de tempo já será sentida no Rio Grande do Sul, com máximas caindo para a casa dos 25°C e noites variando entre 14°C e 16°C.

Enquanto Santa Catarina e parte do Paraná terão chuvas e temperaturas amenas (em torno de 21°C), o norte paranaense ainda registrará forte calor de até 34°C. Entre segunda (27) e terça-feira (28), a intensa massa de ar frio ganha força e se expande, derrubando as temperaturas em toda a Região Sul, no sul do Mato Grosso do Sul e em parte do estado de São Paulo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.