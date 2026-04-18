Chuva ou sol? Confira a previsão do tempo para o fim de semana em BH e MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Belo Horizonte deve ter um fim de semana marcado pela estabilidade térmica, mas com variações de nebulosidade e umidade, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O estado também apresenta alternância de concentração de nuvens, sem indicativos de chuvas fortes.

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte e do Inmet, a capital mineira amanheceu sob a influência de uma massa de ar mais frio neste sábado (18/4), sendo a temperatura mínima registrada de 15,4°C, com a previsão de máxima de 29°C.

A umidade relativa do ar segue em níveis de atenção, com uma expectativa de 40% para o período da tarde - o nível de alerta é abaixo dos 30%.

Já no domingo (19/4), a previsão aponta para uma rápida recuperação das condições de céu aberto, com a dissipação das instabilidades noturnas.

Embora a temperatura mínima possa subir levemente para 16°C, a máxima não deve ultrapassar 30°C, garantindo manhã e tarde de céu claro e sol em toda a cidade.

Essa trégua na nebulosidade, porém, deve perder força ao fim do dia; a tendência para a noite de domingo é de céu encoberto, consolidando um padrão de oscilação entre períodos de sol e aumento de nuvens, sem previsão de quedas bruscas de temperatura no curto prazo.

As menores temperaturas medidas nas primeiras horas do sábado concentraram-se nas regiões Norte e Noroeste da capital. A marca mais baixa foi registrada na regional Venda Nova, onde os termômetros marcaram 15,4°C, às 5h45.

Logo em seguida, a estação da Pampulha aferiu 15,7°C, às 6h, embora a sensação térmica para quem circulava pela área tenha sido um pouco superior, na casa dos 17,5°C, devido às condições locais de vento.

Já as demais regionais apresentaram índices ligeiramente mais elevados, fechando o quadro de mínimas da manhã. A região Centro-Sul registrou 16,8°C, às 5h20, enquanto na regional Oeste, o registro foi de 17,9°C, às 3h, com sensação térmica de 18,1°C.

A temperatura mais alta entre as mínimas ocorreu no Barreiro, onde os termômetros marcaram 18,4°C, às 6h10, evidenciando a amplitude térmica que deve marcar o decorrer do sábado.

Onde chove e onde faz calor em Minas Gerais?

O fim de semana em Minas Gerais se inicia com instabilidade nas áreas de divisa (Sul e Oeste) e muita nuvem no Centro-Norte, evoluindo para um domingo de tempo aberto na maior parte do território mineiro.

Nas regiões Central, Grande BH, Vale do Rio Doce e Campos das Vertentes, o sábado começa nublado, mas o domingo deve ser marcado pelo predomínio de sol e céu aberto.

No Sul, no Triângulo, no Noroeste, no Oeste e na Zona da Mata, a previsão é de chuvas isoladas no sábado, virando para um tempo firme no decorrer do domingo, dia que termina com possibilidade de poucas nuvens.

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Já o Norte e os vales do Jequitinhonha e Mucuri permanecem com o céu predominantemente ocupado por muitas nuvens durante todo o fim de semana, embora sem previsão de chuva significativa.

Previsão do fim de semana em Minas Gerais

Centro-sul e Grande BH: tempo nublado no sábado com abertura de sol no domingo

tempo nublado no sábado com abertura de sol no domingo Sul e Triângulo Mineiro: previsão de chuvas isoladas seguidas de tempo firme

previsão de chuvas isoladas seguidas de tempo firme Norte e Mucuri: céu com muitas nuvens durante todo o fim de semana

céu com muitas nuvens durante todo o fim de semana Venda Nova: registro da temperatura mais baixa da capital mineira

Recomendações para o tempo seco e frio