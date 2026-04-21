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FRIO PELA MANHÃ

Alerta: BH pode enfrentar baixas temperaturas até domingo (26/4)

Termômetros de Belo Horizonte devem registrar 14ºC nas manhãs dos próximos dias; confira recomendações da Defesa Civil Municipal

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/04/2026 11:16

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frio em BH
Belo Horizonte pode enfrentar baixas temperaturas pela manhã até domingo (26/4) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Belo Horizonte pode registrar baixas temperaturas pelas manhãs até domingo (26/4). A atuação de uma massa de ar polar deixa os termômetros em torno dos 14ºC até a próxima semana, segundo alerta da Defesa Civil de BH.

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De acordo com o órgão municipal, a condição climática deixa a capital mineira sob alerta. A recomendação à população é que se agasalhe, mas que deixe janelas abertas em ambientes fechados para manter a ventilação.

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Segundo a Defesa Civil Municipal, BH registrou 16,4ºC na manhã desta terça-feira (21/4) na estação Cercadinho, na Região Oeste. Às 6h, a sensação térmica no local foi de 6,7ºC. Já a temperatura máxima esperada para o feriado é de 29ºC, conforme a previsão meteorológica.

Baixa umidade relativa do ar

Junto ao frio, a baixa umidade também preocupa. Em Minas Gerais, 116 cidades estão sob alerta de tempo seco, válido até às 18h desta terça. 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi emitido um alerta amarelo para esses municípios. O aviso, de perigo potencial, indica que os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 20% e 30%, o que representa baixo risco à saúde e de incêndios florestais.

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Para evitar a desidratação causada pelo tempo seco, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

Recomendações da Defesa Civil:

  • Hidrate-se;
  • Evite banhos com água quente para não potencializar o ressecamento da pele. Se necessário use hidratante;
  • Realize atividades físicas utilizando agasalho;
  • Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;
  • Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

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