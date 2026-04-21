Alerta: BH pode enfrentar baixas temperaturas até domingo (26/4)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte pode registrar baixas temperaturas pelas manhãs até domingo (26/4). A atuação de uma massa de ar polar deixa os termômetros em torno dos 14ºC até a próxima semana, segundo alerta da Defesa Civil de BH.

De acordo com o órgão municipal, a condição climática deixa a capital mineira sob alerta. A recomendação à população é que se agasalhe, mas que deixe janelas abertas em ambientes fechados para manter a ventilação.

Segundo a Defesa Civil Municipal, BH registrou 16,4ºC na manhã desta terça-feira (21/4) na estação Cercadinho, na Região Oeste. Às 6h, a sensação térmica no local foi de 6,7ºC. Já a temperatura máxima esperada para o feriado é de 29ºC, conforme a previsão meteorológica.

Baixa umidade relativa do ar

Junto ao frio, a baixa umidade também preocupa. Em Minas Gerais, 116 cidades estão sob alerta de tempo seco, válido até às 18h desta terça.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi emitido um alerta amarelo para esses municípios. O aviso, de perigo potencial, indica que os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 20% e 30%, o que representa baixo risco à saúde e de incêndios florestais.

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Para evitar a desidratação causada pelo tempo seco, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

Recomendações da Defesa Civil: