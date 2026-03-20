5 receitas de caldos fáceis para aquecer nos dias de previsão de frio
Nada melhor que uma comida quentinha para enfrentar os dias frios; aprenda receitas deliciosas e práticas
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Quando as temperaturas caem, muita gente tira os casacos do armário. Para aquecer o corpo, nada melhor do que um prato de caldo ou sopa bem quentinho e fácil de preparar. Essas receitas são perfeitas para uma refeição rápida e aproveitam ingredientes que você provavelmente já tem em casa.
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Reunimos cinco opções deliciosas, que vão desde clássicos reconfortantes até cremes mais elaborados, mas sem complicação. Todas podem ser preparadas em menos de uma hora e prometem transformar uma noite fria em um momento muito mais aconchegante. Escolha a sua favorita e aproveite o melhor da comida de inverno.
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Caldo verde clássico
Um dos caldos mais tradicionais, o caldo verde tem como base um purê de batatas cozidas e batidas com um refogado de cebola e alho. O segredo para o sabor marcante está na linguiça calabresa, que deve ser frita separadamente e adicionada ao creme junto com a couve cortada bem fininha. A couve só entra no final para manter a cor e a crocância.
Creme de mandioquinha com gengibre
Esta é uma opção mais leve e sofisticada, mas igualmente simples. A mandioquinha, também conhecida como batata-baroa, é cozida até ficar macia e depois batida no liquidificador com um pedaço de gengibre fresco, que dá um toque picante e ajuda a aquecer. Para finalizar, um fio de azeite e cheiro-verde picado fazem toda a diferença.
Sopa de feijão com macarrão
Para uma refeição completa e que sustenta, a sopa de feijão é imbatível. Você pode usar o feijão já cozido do dia a dia, batendo uma parte no liquidificador para engrossar o caldo. Depois, basta refogar temperos, juntar o feijão batido e o inteiro, e cozinhar um macarrão pequeno, como o de letrinhas ou o padre-nosso, diretamente na panela.
Canja de galinha tradicional
A canja de galinha é sinônimo de comida que abraça. O preparo começa cozinhando pedaços de frango com legumes como cenoura, batata e cebola. Depois de cozido, o frango é desfiado e volta para a panela junto com o arroz, que cozinha no próprio caldo rico em sabor. É uma receita nutritiva e que agrada a família inteira.
Creme de abóbora com carne seca
A combinação do doce da abóbora cabotiá com o salgado da carne seca é um clássico da culinária brasileira. Cozinhe a abóbora em pedaços e bata até formar um creme aveludado. A carne seca, já dessalgada e desfiada, é refogada com cebola e adicionada por cima do creme na hora de servir. O contraste de sabores e texturas é o ponto alto do prato.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.