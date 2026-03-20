5 receitas de caldos fáceis para aquecer nos dias de previsão de frio

Quando as temperaturas caem, muita gente tira os casacos do armário. Para aquecer o corpo, nada melhor do que um prato de caldo ou sopa bem quentinho e fácil de preparar. Essas receitas são perfeitas para uma refeição rápida e aproveitam ingredientes que você provavelmente já tem em casa.

Reunimos cinco opções deliciosas, que vão desde clássicos reconfortantes até cremes mais elaborados, mas sem complicação. Todas podem ser preparadas em menos de uma hora e prometem transformar uma noite fria em um momento muito mais aconchegante. Escolha a sua favorita e aproveite o melhor da comida de inverno.

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Caldo verde clássico

Um dos caldos mais tradicionais, o caldo verde tem como base um purê de batatas cozidas e batidas com um refogado de cebola e alho. O segredo para o sabor marcante está na linguiça calabresa, que deve ser frita separadamente e adicionada ao creme junto com a couve cortada bem fininha. A couve só entra no final para manter a cor e a crocância.

Creme de mandioquinha com gengibre

Esta é uma opção mais leve e sofisticada, mas igualmente simples. A mandioquinha, também conhecida como batata-baroa, é cozida até ficar macia e depois batida no liquidificador com um pedaço de gengibre fresco, que dá um toque picante e ajuda a aquecer. Para finalizar, um fio de azeite e cheiro-verde picado fazem toda a diferença.

Sopa de feijão com macarrão

Para uma refeição completa e que sustenta, a sopa de feijão é imbatível. Você pode usar o feijão já cozido do dia a dia, batendo uma parte no liquidificador para engrossar o caldo. Depois, basta refogar temperos, juntar o feijão batido e o inteiro, e cozinhar um macarrão pequeno, como o de letrinhas ou o padre-nosso, diretamente na panela.

Canja de galinha tradicional

A canja de galinha é sinônimo de comida que abraça. O preparo começa cozinhando pedaços de frango com legumes como cenoura, batata e cebola. Depois de cozido, o frango é desfiado e volta para a panela junto com o arroz, que cozinha no próprio caldo rico em sabor. É uma receita nutritiva e que agrada a família inteira.

Creme de abóbora com carne seca

A combinação do doce da abóbora cabotiá com o salgado da carne seca é um clássico da culinária brasileira. Cozinhe a abóbora em pedaços e bata até formar um creme aveludado. A carne seca, já dessalgada e desfiada, é refogada com cebola e adicionada por cima do creme na hora de servir. O contraste de sabores e texturas é o ponto alto do prato.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.