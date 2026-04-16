BH registra menor temperatura do ano pelo segundo dia seguido

Belo Horizonte (MG) registrou, nesta quinta-feira (16/4), o dia mais frio do ano pelo segundo dia consecutivo. A temperatura mínima foi de 13°C, abaixo da marca dessa quarta-feira (15/4), quando os termômetros marcaram 13,6°C.

Segundo a Defesa Civil, a previsão para hoje é de céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas baixas ao amanhecer. A máxima estimada é de 28°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% no período da tarde.

Entre as regionais da capital, a menor temperatura foi registrada na Centro-Sul, com 13°C às 5h25. Na região Oeste, os termômetros marcaram 15,1°C, com sensação térmica de apenas 2,3°C.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outras mínimas registradas foram: Barreiro (17,4°C), Pampulha (14,2°C) e Venda Nova (15,5°C).

Menores temperaturas de 2026

