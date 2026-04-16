BH registra menor temperatura do ano pelo segundo dia seguido
Termômetros marcaram 13°C nesta quinta; frio deve persistir ao amanhecer
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Belo Horizonte (MG) registrou, nesta quinta-feira (16/4), o dia mais frio do ano pelo segundo dia consecutivo. A temperatura mínima foi de 13°C, abaixo da marca dessa quarta-feira (15/4), quando os termômetros marcaram 13,6°C.
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Segundo a Defesa Civil, a previsão para hoje é de céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas baixas ao amanhecer. A máxima estimada é de 28°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% no período da tarde.
Entre as regionais da capital, a menor temperatura foi registrada na Centro-Sul, com 13°C às 5h25. Na região Oeste, os termômetros marcaram 15,1°C, com sensação térmica de apenas 2,3°C.
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Outras mínimas registradas foram: Barreiro (17,4°C), Pampulha (14,2°C) e Venda Nova (15,5°C).
Menores temperaturas de 2026
- 13,0 °C - 16/04/2026 (Centro Sul)
- 13,6 °C - 15/04/2026 (Centro Sul)
- 14,5 °C - 12/04/2026 (Oeste) e 01/03/2026 (Centro Sul)
- 14,8 °C - 13/04/2026 (Oeste) e 24/03/2026 (Oeste)
- 15,0 °C - 21/01/2026 (Oeste) e 02/03/2026 (Centro Sul)
- 15,1 °C - 23/01/2026 (Oeste)
- 15,3 °C - 06/01/2026 (Oeste)
- 15,4 °C - 01/04/2026 (Oeste)
- 15,6 °C - 29/03/2026 (Oeste)
- 15,7 °C - 22/01/2026 (Oeste)