Mais frio? veja previsão do tempo para BH nesta quarta-feira (15/4)

Belo Horizonte (MG) terá dia de céu parcialmente nublado a claro, nesta quarta-feira (15/4), segundo a Defesa Civil Municipal.

O dia amanheceu frio na capital, com a menor temperatura do ano até agora, registrada na Região Centro Sul: os termômetros marcaram 13,6 °C, às 5h05. Nas demais regiões da cidade, as temperaturas não passaram de 18°C.

A máxima estimada é de 28 °C e a umidade relativa mínima do deve ficar em torno de 40% no período da tarde, que pode trazer chuva rápida e isolada.

E o frio deve prevalecer em BH durante a semana. Até a sexta-feira (17/4), a cidade está sob alerta de baixa temperatura nas primeiras horas do dia. O aviso foi emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte, por causa de uma massa de ar frio na região. Segundo o órgão, a mínima pode chegar a 13°C nas primeiras horas da manhã.



Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 17,7 °C, às 6h15

Centro Sul: 13,6 °C, às 5h05

Oeste: 14,6 °C, com sensação térmica de 1,2 °C, às 6h

Pampulha: 15,0 °C, com sensação térmica de 16,9 °C, às 5h

Venda Nova: 16,3 °C, às 6h25

Recomendações para o frio

Hidrate-se;

Evite banhos com água quente para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Realize atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).



Como fica o tempo em Minas Gerais?

O período seco está começando em Minas Gerais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o Instituto, a escassez de chuva é uma característica do outono-inverno mineiro, normal em meados do mês de abril.

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A previsão para a quarta-feira (15/4) é de tempo estável e sem perspectiva de chuva no estado. Ao decorrer da semana, prevalece a atuação de alta pressão sobre grande parte da Região Sudeste, o que dificulta a formação de nuvens de chuva.