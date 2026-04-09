Por que o momento mais frio do dia acontece antes do nascer do sol

Em muitas cidades, a cena se repete ao longo do ano: o amanhecer parece sempre mais frio do que o meio da madrugada. Termômetros registram a temperatura mínima do dia justamente instantes antes do nascer do sol, mesmo após horas e horas de escuridão. Esse comportamento, que à primeira vista pode soar contraditório, tem explicação em um conjunto de processos físicos bem estabelecidos na termodinâmica atmosférica. Em especial, pelo chamado balanço de radiação e pelo resfriamento radiativo noturno.

Durante o dia, a superfície terrestre recebe energia do Sol principalmente na forma de radiação de ondas curtas, na faixa do visível e do ultravioleta próximo. Parte dessa energia é refletida de volta para o espaço. Porém, outra parte tem absorção pelo solo, pela vegetação, pelas construções e pelos corpos dágua. Assim, essa energia absorvida aquece a superfície, que passa então a emitir radiação na faixa do infravermelho. À noite, o processo de recebimento direto da luz solar é interrompido, porém a emissão de radiação infravermelha pela Terra continua ativa, o que cria um desequilíbrio e leva ao resfriamento da superfície e do ar em contato com ela.

À noite, o processo de recebimento direto da luz solar é interrompido, porém a emissão de radiação infravermelha pela Terra continua ativa, o que cria um desequilíbrio e leva ao resfriamento da superfície e do ar em contato com ela – depositphotos.com / AntonMatyukha



O que é o balanço de radiação entre dia e noite?

O conceito de balanço de radiação descreve a diferença entre a energia que a Terra recebe e a que devolve ao espaço na forma de radiação. De forma simplificada, há dois fluxos principais: a radiação de ondas curtas, vinda do Sol, e a radiação de ondas longas, emitida pela própria Terra na faixa do infravermelho. Durante o dia, a superfície recebe mais energia solar do que emite de volta, o que tende a elevar a temperatura. À noite, sem a chegada da radiação solar, a Terra continua emitindo radiação infravermelha, mas quase não recebe energia para compensar essa perda.

Esse desequilíbrio noturno faz com que o balanço de radiação se torne negativa. Afinal, a quantidade de energia que sai é maior do que a que entra. O resultado é uma queda gradual da temperatura da superfície e da camada de ar mais próxima do solo. A atmosfera também emite e absorve radiação infravermelha, atuando como um filtro parcial. Gases de efeito estufa, nuvens e vapor dágua devolvem parte da energia emitida pela superfície, o que reduz o ritmo do resfriamento. Mesmo assim, na maior parte das noites com céu parcialmente aberto, o sistema terrestre como um todo perde energia líquida para o espaço, o que explica a tendência de queda de temperatura ao longo da madrugada.

Por que a Terra continua emitindo radiação infravermelha a noite inteira?

Qualquer corpo com temperatura acima do zero absoluto emite radiação eletromagnética. No caso da Terra, essa emissão concentra-se no infravermelho térmico. Isso significa que, independentemente da presença de luz solar, a superfície e a atmosfera irradiam energia continuamente. À noite, o fluxo de saída continua, mas a entrada de energia de ondas curtas é praticamente nula. Ou seja, resta apenas parte da radiação de ondas longas emitida pela atmosfera de volta para baixo, conhecida como radiação de onda longa descendente.

Ao longo da noite, o solo e as camadas de ar em contato com a superfície vão perdendo energia por radiação e, em menor medida, por processos de condução e convecção. O ar mais frio tende a se acumular próximo ao chão, formando uma espécie de lente de ar resfriado. Em noites de céu limpo e vento fraco, o efeito é ainda mais intenso, pois há menos mistura de ar entre as camadas e menor impedimento para que a radiação infravermelha escape para o espaço. Nessas condições, a curva de temperatura mostra uma descida quase contínua, que se prolonga até pouco antes do amanhecer.

Qual o papel da inércia térmica no frio antes do nascer do sol?

Um aspecto central para entender por que a temperatura mínima costuma ocorrer nos instantes que antecedem o nascer do sol é a inércia térmica. Esse conceito descreve a tendência que corpos físicos têm de resistir a mudanças rápidas de temperatura. Solos, oceanos, lagos, paredes de concreto e outros materiais presentes na superfície armazenam calor durante o dia e liberam essa energia gradualmente ao longo da noite.

Isso cria um atraso entre o momento em que o Sol deixa de iluminar diretamente uma região e o momento em que a temperatura atinge o valor mínimo. Mesmo depois do pôr do sol, o calor que se acumula na superfície durante as horas anteriores ainda é transmitido ao ar, o que desacelera o resfriamento inicial. Somente quando essa reserva de energia é suficientemente drenada é que a queda da temperatura se intensifica. A combinação entre a perda contínua de energia por radiação infravermelha e a liberação progressiva do calor armazenado conduz a um ponto em que a capacidade de compensação se torna limitada. Assim, isso tende a ocorrer nas últimas horas da madrugada.

Superfície terrestre: armazena calor durante o dia e libera lentamente ao longo da noite.

armazena calor durante o dia e libera lentamente ao longo da noite. Corpos dágua: apresentam inércia térmica ainda maior, o que suaviza a variação de temperatura.

apresentam inércia térmica ainda maior, o que suaviza a variação de temperatura. Materiais urbanos: concreto e asfalto guardam calor e podem adiar ou reduzir o resfriamento noturno.

Por que o resfriamento radiativo atinge seu máximo quando a escuridão termina?

O momento imediatamente anterior ao nascer do sol costuma registrar a menor temperatura do dia porque o balanço de radiação se mantém negativo por várias horas consecutivas. Ao longo da madrugada, a perda de energia por radiação infravermelha supera de modo constante qualquer entrada de calor residual vinda do solo ou da atmosfera. A inércia térmica retarda, mas não impede, que a temperatura continue caindo até o limite em que a chegada da primeira luz solar começa a alterar o balanço.

Nos minutos que antecedem o amanhecer, ainda não há radiação solar direta suficiente para compensar as perdas acumuladas. Porém, o sistema terrestre já passou por muitas horas de emissão líquida de energia. Nessa fase, o resfriamento radiativo atinge um ponto máximo em termos de efeito acumulado, pois:

A superfície já perdeu grande parte do calor armazenado durante o dia anterior. A atmosfera próxima ao solo atingiu um estado em que o ar frio domina as camadas mais baixas. O balanço de energia continua levemente negativo até os primeiros instantes de iluminação solar.

Assim que o disco solar cruza o horizonte, o equilíbrio muda gradualmente. A radiação de ondas curtas volta a atingir a superfície, alterando o balanço de radiação e reduzindo o ritmo de perda líquida de energia. A temperatura não sobe de forma imediata, justamente por causa da inércia térmica, mas a tendência de queda é interrompida. Há, portanto, um curto intervalo em que a mínima diária é registrada, em geral pouco antes ou exatamente no momento em que a luz do dia volta a se fazer presente.

O momento imediatamente anterior ao nascer do sol costuma registrar a menor temperatura do dia porque o balanço de radiação se mantém negativo por várias horas consecutivas – depositphotos.com / YuliyaKirayonakBO



Como o cotidiano ajuda a perceber esse comportamento físico?

Esses processos, embora descritos por princípios da climatologia e da termodinâmica atmosférica, podem ser observados em situações comuns. Quem sai cedo para trabalhar ou praticar exercícios percebe que o frio parece mais intenso ao amanhecer, mesmo que a noite toda tenha sido escura. Agricultores monitoram esse padrão para avaliar risco de geadas, especialmente em vales, onde o ar frio tende a se acumular.

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Em áreas urbanas, o mesmo mecanismo atua, mas sofre interferência do chamado efeito de ilha de calor, que altera o armazenamento e a liberação de energia pelos materiais de construção. Ainda assim, o princípio físico permanece o mesmo: a Terra continua emitindo radiação infravermelha durante toda a noite, sem ganho equivalente de energia solar, e a combinação entre balanço de radiação negativo, resfriamento radiativo e inércia térmica faz com que o ápice do frio seja sentido justamente quando o dia está prestes a começar.