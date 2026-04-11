BH está sob alerta de baixa temperatura até sexta (17/4)

Os moradores de Belo Horizonte já podem começar a tirar os casacos do guarda-roupa. A capital está sob alerta de baixa temperatura nas primeiras horas do dia a partir deste sábado (11/4). O aviso foi emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte e é válido até a próxima sexta-feira (17/4), devido à atuação de uma massa de ar frio na região. Segundo o órgão, a mínima pode chegar a 13°C nas primeiras horas da manhã.





Na manhã deste sábado, os belo-horizontinos já começaram a sentir a queda nas temperaturas. Na região do Barreiro, os termômetros marcaram 17,7 °C às 5h25. Na Centro-Sul, a mínima foi de 18,6. Na regional Oeste, a mínima foi de 16,6°C com sensação térmica de 5,2°C, às 6h. Na Pampulha, a mínima foi de 18,8°C com sensação térmica de 21,2°C, às 6h. Em Venda Nova, a mínima foi de 18,9°C.

Veja as recomendações para o frio

Hidrate-se;

Evite banhos com água quente para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Realize atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh