Como deixar a casa mais quente no frio sem gastar muito com aquecedor

Com a chegada do frio, manter a casa aquecida se torna uma prioridade, mas a conta de luz no fim do mês assusta. A boa notícia é que não é preciso depender exclusivamente de aquecedores elétricos. Com alguns ajustes simples e inteligentes na decoração e na rotina, é possível aumentar o conforto térmico dos ambientes de forma econômica e eficiente.

Essas estratégias se concentram em duas frentes: maximizar as fontes de calor natural e criar barreiras para impedir a entrada do ar gelado. O resultado é um lar mais aconchegante, que retém o calor por mais tempo sem pesar no bolso.

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Use os tecidos como aliados

Tapetes e cortinas são peças-chave para isolar termicamente os cômodos. No inverno, opte por cortinas de tecidos mais grossos e encorpados, como veludo, lona ou blackout. Durante o dia, abra-as para permitir a entrada da luz solar e, ao anoitecer, feche-as para criar uma barreira que impede a perda de calor pelas janelas.

Os tapetes também são fundamentais, especialmente em pisos frios como porcelanato, cerâmica ou cimento queimado. Eles funcionam como uma camada isolante, evitando que o frio do chão se espalhe pelo ambiente. Modelos mais felpudos e espessos são os mais indicados para essa função. Mantas e almofadas espalhadas por sofás e poltronas também ajudam a criar uma sensação de calor e aconchego.

Vede frestas e aproveite o calor natural

Correntes de ar são as grandes vilãs do conforto térmico. Verifique todas as janelas e portas em busca de frestas por onde o vento possa entrar. Soluções simples, como fitas de vedação adesivas, são baratas e fáceis de instalar. Protetores de porta, conhecidos como "cobras de areia", também bloqueiam a passagem de ar frio por baixo das portas.

O sol é a fonte de aquecimento mais poderosa e gratuita que existe. Mantenha as cortinas e persianas abertas nos cômodos que recebem luz solar direta durante o dia. Esse calor acumulado nos móveis e no piso será liberado lentamente durante a noite.

Outra dica é aproveitar o calor gerado por eletrodomésticos. Após cozinhar, o calor do fogão e do forno já ajuda a aquecer o ambiente. Aproveite esse calor natural mantendo a porta da cozinha aberta para que ele se distribua para outros cômodos. Mantenha também as portas dos ambientes que não estão sendo utilizados fechadas, o que ajuda a concentrar o calor nas áreas de convivência da casa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.