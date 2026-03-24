Por que algumas pessoas sentem mais frio? A resposta está no seu corpo

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É comum que, em um mesmo ambiente, algumas pessoas sintam frio enquanto outras permanecem confortáveis com roupas leves. A diferença na percepção da temperatura vai além de uma questão de preferência e está diretamente ligada a fatores biológicos e fisiológicos.

A sensibilidade ao frio, nesse contexto, é influenciada por mecanismos internos que variam de organismo para organismo.

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Metabolismo e hormônios: o termostato do corpo

O metabolismo basal, quantidade de energia que o corpo consome em repouso, é um dos principais reguladores da temperatura corporal. Indivíduos com metabolismo mais acelerado tendem a produzir mais calor, funcionando como um “aquecedor interno” mais eficiente.

Nesse processo, os hormônios da tireoide, como T3 e T4, desempenham papel fundamental ao controlar a velocidade metabólica. Alterações nesse equilíbrio, como no hipotireoidismo, podem levar a uma sensação constante de frio.

Composição corporal: músculos vs. gordura

A quantidade de massa muscular e gordura corporal também faz diferença. Os músculos são metabolicamente ativos e geram calor, mesmo em repouso. Quanto mais massa muscular uma pessoa tem, maior sua capacidade de produzir calor. A gordura, por outro lado, funciona como um isolante térmico, ajudando a reter o calor gerado pelo corpo.

Por que as mulheres sentem mais frio?

É comum que mulheres sintam mais frio que os homens, especialmente nas extremidades como mãos e pés. O hormônio estrogênio pode tornar os vasos sanguíneos periféricos mais sensíveis às mudanças de temperatura, fazendo com que se contraiam mais rapidamente no frio.

Além disso, para proteger órgãos vitais, o corpo feminino tende a centralizar o fluxo sanguíneo mais rapidamente. Esse processo, chamado vasoconstrição periférica, diminui o sangue que chega às mãos e aos pés, deixando-os gelados, enquanto mantém o tronco aquecido.

A genética e até o humor influenciam

A genética também desempenha um papel. Variações genéticas podem influenciar a tolerância ao frio, e populações que historicamente viveram em regiões geladas desenvolveram adaptações fisiológicas que ajudam a conservar o calor corporal. Fatores psicológicos, como o estresse crônico, também podem alterar a percepção da temperatura, afetando a resposta do sistema nervoso ao ambiente.

O papel da circulação e da saúde

Uma boa circulação sanguínea é fundamental para distribuir o calor por todo o corpo. Problemas circulatórios podem fazer com que extremidades como dedos, pés e nariz fiquem mais frios. Condições de saúde também podem influenciar: por exemplo, a anemia, que afeta o transporte de oxigênio no sangue, pode aumentar a sensibilidade ao frio, assim como o diabetes pode afetar os vasos sanguíneos.

Adaptação ao clima

Por fim, nosso corpo tem a capacidade de se aclimatar. Pessoas que vivem em regiões frias tendem a desenvolver uma tolerância maior ao longo do tempo, pois seus corpos se adaptam para conservar calor de forma mais eficiente. A sensação de frio, portanto, é uma complexa interação de fatores que vão da genética ao ambiente em que vivemos.

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