BH pode ter chuva com raios e ventos a qualquer hora neste sábado

A previsão do tempo para este sábado (11/4) em Belo Horizonte (MG) indica céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva ao longo do dia, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo dados meteorológicos, a temperatura mínima registrada foi de 16,6°C e a máxima deve chegar a 28°C.

A umidade relativa do ar pode atingir cerca de 60% no período da tarde. Há alerta de chuva moderada.

As temperaturas mínimas por regional foram:

Barreiro: 17,7 °C

Centro-Sul: 18,6 °C

Oeste: 16,6 °C (sensação térmica de 5,2 °C)

Pampulha: 18,8 °C (sensação térmica de 21,2 °C)

Venda Nova: 18,9 °C

O acumulado de chuvas em abril já supera a média histórica de 82,3 mm em algumas regiões da capital. Confira os índices:

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Barreiro: 87,5 mm (106,3%)

Centro-Sul: 121,2 mm (147,3%)

Hipercentro: 73,6 mm (89,4%)

Leste: 42,6 mm (51,8%)

Nordeste: 67,0 mm (81,4%)

Noroeste: 42,6 mm (51,8%)

Norte: 49,8 mm (60,5%)

Oeste: 75,0 mm (91,1%)

Pampulha: 93,8 mm (114,0%)

Venda Nova: 49,2 mm (59,8%)

A Defesa Civil orienta atenção redobrada devido à possibilidade de chuva ao longo do dia.