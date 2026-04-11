BH pode ter chuva com raios e ventos a qualquer hora neste sábado
Capital já supera a média de chuva de abril em algumas regionais
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A previsão do tempo para este sábado (11/4) em Belo Horizonte (MG) indica céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva ao longo do dia, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
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Segundo dados meteorológicos, a temperatura mínima registrada foi de 16,6°C e a máxima deve chegar a 28°C.
A umidade relativa do ar pode atingir cerca de 60% no período da tarde. Há alerta de chuva moderada.
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As temperaturas mínimas por regional foram:
- Barreiro: 17,7 °C
- Centro-Sul: 18,6 °C
- Oeste: 16,6 °C (sensação térmica de 5,2 °C)
- Pampulha: 18,8 °C (sensação térmica de 21,2 °C)
- Venda Nova: 18,9 °C
O acumulado de chuvas em abril já supera a média histórica de 82,3 mm em algumas regiões da capital. Confira os índices:
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- Barreiro: 87,5 mm (106,3%)
- Centro-Sul: 121,2 mm (147,3%)
- Hipercentro: 73,6 mm (89,4%)
- Leste: 42,6 mm (51,8%)
- Nordeste: 67,0 mm (81,4%)
- Noroeste: 42,6 mm (51,8%)
- Norte: 49,8 mm (60,5%)
- Oeste: 75,0 mm (91,1%)
- Pampulha: 93,8 mm (114,0%)
- Venda Nova: 49,2 mm (59,8%)
A Defesa Civil orienta atenção redobrada devido à possibilidade de chuva ao longo do dia.