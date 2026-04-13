Frio veio para ficar? Confira previsão para esta segunda-feira (13/4) em BH

A segunda-feira (13/4), que amanheceu fria em Belo Horizonte (MG), é de céu nublado a parcialmente nublado, segundo a Defesa Civil Municipal.

A temperatura mínima registrada foi de 14,8 °C, com sensação térmica de 6,9 °C, às 6h na Região Oeste da capital. A máxima estimada é de 27 °C e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% no período da tarde. À noite, a temperatura deve voltar a cair.

E o frio deve prevalecer em BH durante a semana. Até a sexta-feira (17/4), a cidade está sob alerta de baixa temperatura nas primeiras horas do dia. O aviso foi emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte, por causa de uma massa de ar frio na região. Segundo o órgão, a mínima pode chegar a 13°C nas primeiras horas da manhã.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 16,0 °C, às 6h35.

Centro Sul: 15,6 °C, às 3h30.

Oeste: 14,8 °C, com sensação térmica de 6,9 °C, às 6h.

Pampulha: 16,4 °C, com sensação térmica de 19,7 °C, às 3h.

Venda Nova: 17,8 °C, às 3h35.



Recomendações para o frio

Hidrate-se;

Evite banhos com água quente para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Realize atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.



Como fica o tempo em Minas Gerais?

A segunda-feira (13/4) é de céu parcialmente nublado nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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Nas demais regiões de Minas, o céu varia de claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva isolada no Triângulo/Alto Paranaíba.

