Frio veio para ficar? Confira previsão para esta segunda-feira (13/4) em BH
A temperatura mínima registrada foi de 14,8 °C, com sensação térmica de 6,9 °C, às 6h na Região Oeste da capital
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A segunda-feira (13/4), que amanheceu fria em Belo Horizonte (MG), é de céu nublado a parcialmente nublado, segundo a Defesa Civil Municipal.
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A temperatura mínima registrada foi de 14,8 °C, com sensação térmica de 6,9 °C, às 6h na Região Oeste da capital. A máxima estimada é de 27 °C e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% no período da tarde. À noite, a temperatura deve voltar a cair.
E o frio deve prevalecer em BH durante a semana. Até a sexta-feira (17/4), a cidade está sob alerta de baixa temperatura nas primeiras horas do dia. O aviso foi emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte, por causa de uma massa de ar frio na região. Segundo o órgão, a mínima pode chegar a 13°C nas primeiras horas da manhã.
Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 16,0 °C, às 6h35.
- Centro Sul: 15,6 °C, às 3h30.
- Oeste: 14,8 °C, com sensação térmica de 6,9 °C, às 6h.
- Pampulha: 16,4 °C, com sensação térmica de 19,7 °C, às 3h.
- Venda Nova: 17,8 °C, às 3h35.
Recomendações para o frio
- Hidrate-se;
- Evite banhos com água quente para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
- Realize atividades físicas utilizando agasalho;
- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;
- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.
Como fica o tempo em Minas Gerais?
A segunda-feira (13/4) é de céu parcialmente nublado nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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Nas demais regiões de Minas, o céu varia de claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva isolada no Triângulo/Alto Paranaíba.