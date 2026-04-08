Frio e chuva à vista: 7 dicas para fortalecer a imunidade agora mesmo

Com a chegada de uma frente fria e alertas de chuvas intensas em grande parte do Brasil, o cuidado com a saúde se torna prioridade. A queda nas temperaturas e a maior umidade criam o ambiente ideal para a proliferação de vírus respiratórios. Por isso, fortalecer o sistema imunológico agora é a melhor estratégia para evitar gripes e resfriados.

Adotar hábitos simples na rotina faz toda a diferença para manter as defesas do corpo em alta. Uma alimentação equilibrada e boas noites de sono, por exemplo, são a base para uma imunidade forte. A mudança de comportamento não precisa ser radical, mas sim constante, principalmente durante as trocas de estação.

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A seguir, veja sete dicas práticas para blindar sua saúde e passar pelo período de frio sem maiores preocupações.

Como fortalecer a imunidade com hábitos simples

Capriche na hidratação: beber água é fundamental para manter as mucosas do nariz e da garganta hidratadas. Elas funcionam como uma barreira física contra vírus e bactérias. Quando ressecadas, ficam mais vulneráveis a infecções. Invista em vitamina C: esse nutriente é um poderoso antioxidante que estimula a função e a atividade das células de defesa, como os glóbulos brancos. Inclua no cardápio alimentos como laranja, acerola, kiwi, limão e brócolis. Um suco natural pela manhã já é um bom começo. Não se esqueça da vitamina D: com dias mais nublados e chuvosos, a exposição ao sol diminui, impactando a produção de vitamina D, essencial para a imunidade. Tente se expor ao sol por alguns minutos diariamente, respeitando os horários de menor incidência de raios UV (antes das 10h e após as 16h), e consuma alimentos como ovos, peixes e cogumelos. Consuma alimentos ricos em zinco: o zinco é essencial para o desenvolvimento e a função das células de defesa. Fontes como feijão, sementes de abóbora, amêndoas e carne vermelha devem fazer parte da sua alimentação regular. Durma bem: uma noite de sono reparadora, com sete a oito horas, é crucial. É durante o descanso que o corpo produz proteínas importantes, chamadas citocinas, que ajudam a combater inflamações e infecções. Cuide da saúde intestinal: o intestino abriga grande parte das células do sistema imunológico. Alimentos probióticos, como iogurtes naturais e kefir, ajudam a equilibrar a flora intestinal, fortalecendo as defesas do organismo. Gerencie o estresse: o estresse crônico libera hormônios que suprimem a resposta imune. Praticar atividades relaxantes, como uma caminhada leve, meditação ou hobbies, contribui para manter o corpo e a mente em equilíbrio, prontos para se defender. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.