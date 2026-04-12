BH amanhece com a menor temperatura do ano, de 14,5°C

Belo Horizonte registrou neste domingo (12/4) a menor temperatura do ano com 14,5°C. Segundo a Defesa Civil, a última vez que essa marca havia sido registrada foi em 1º de março.

A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com temperaturas mais baixas do amanhecer à noite.

A máxima deve chegar a 27°C à tarde e a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50%. Há alerta para queda de temperatura.

As mínimas por regional foram:

Barreiro: 15,8 °C, às 6h10.

Centro Sul: 15,1 °C, às 5h05.

Oeste: 14,5 °C, com sensação térmica de 3,5 °C, às 6h.

Pampulha: 15,6 °C, com sensação térmica de 18,8 °C, às 6h.

Venda Nova: 17,1 °C, às 4h45.

De acordo com a Defesa Civil, a queda nas temperaturas é causada pela atuação de uma massa de ar frio, que pode fazer os termômetros chegarem a cerca de 13 °C até a próxima sexta-feira (17/4).

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Recomendações durante o frio

Manter-se hidratado;

Evitar banhos muito quentes para prevenir ressecamento da pele;

Utilizar agasalhos, principalmente durante atividades físicas;

Manter ambientes ventilados para evitar doenças respiratórias;

Procurar atendimento médico em caso de sintomas respiratórios.

A população pode receber alertas da Defesa Civil por WhatsApp, SMS (enviando o CEP para 40199) e pelas redes sociais oficiais do órgão.