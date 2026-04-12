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CHEGADA DO FRIO

BH amanhece com a menor temperatura do ano, de 14,5°C

Massa de ar frio derruba temperaturas, que podem chegar a 13 °C nos próximos dias

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/04/2026 08:34 - atualizado em 12/04/2026 09:47

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BH tem dia mais frio do ano; umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde
BH tem dia mais frio do ano; umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Belo Horizonte registrou neste domingo (12/4) a menor temperatura do ano com 14,5°C. Segundo a Defesa Civil, a última vez que essa marca havia sido registrada foi em 1º de março.

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A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com temperaturas mais baixas do amanhecer à noite.

A máxima deve chegar a 27°C à tarde e a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50%. Há alerta para queda de temperatura.

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As mínimas por regional foram:

  • Barreiro: 15,8 °C, às 6h10.
  • Centro Sul: 15,1 °C, às 5h05.
  • Oeste: 14,5 °C, com sensação térmica de 3,5 °C, às 6h.
  • Pampulha: 15,6 °C, com sensação térmica de 18,8 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 17,1 °C, às 4h45.

De acordo com a Defesa Civil, a queda nas temperaturas é causada pela atuação de uma massa de ar frio, que pode fazer os termômetros chegarem a cerca de 13 °C até a próxima sexta-feira (17/4).

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Recomendações durante o frio

  • Manter-se hidratado;
  • Evitar banhos muito quentes para prevenir ressecamento da pele;
  • Utilizar agasalhos, principalmente durante atividades físicas;
  • Manter ambientes ventilados para evitar doenças respiratórias;
  • Procurar atendimento médico em caso de sintomas respiratórios.

A população pode receber alertas da Defesa Civil por WhatsApp, SMS (enviando o CEP para 40199) e pelas redes sociais oficiais do órgão.

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