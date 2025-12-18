Sentiu frio nessa madrugada em BH? Não é pra menos; entenda

Belo Horizonte tem céu nublado nesta quinta-feira (18/12) com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, segundo a previsão do tempo da Defesa Civil Municipal.

A temperatura mínima registrada foi de 15,1 °C, na Região Oeste de BH, com sensação térmica de -1,4 °C, às 3h. A máxima estimada é de 25 °C e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 75% à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 17,5 °C, às 3h30.

Centro-Sul: 15,6 °C, às 5h30.

Oeste: 15,1 °C, com sensação térmica de -1,4 °C, às 3h.

Pampulha: 17,5 °C, com sensação térmica de 18,4 °C, às 6h.

Venda Nova: 17,6 °C, às 5h55.

Acumulado de chuvas (mm) entre 18h de 17/12 e 6h de 18/12

Barreiro: 2,6 (0,8%)

Centro Sul: 1,6 (0,5%)

Hipercentro: 3,0 (0,9%)

Leste: 2,4 (0,7%)

Nordeste: 4,6 (1,4%)

Noroeste: 5,4 (1,6%)

Norte: 2,8 (0,8%)

Oeste: 4,0 (1,2%)

Pampulha: 4,2 (1,2%)

Venda Nova: 5,0 (1,5%)

Acumulado de chuvas (mm) em dezembro até 6h de 18/12:

Barreiro: 195,9 (57,8%)

Centro Sul: 307,4 (90,7%)

Hipercentro: 175,6 (51,8%)

Leste: 280,2 (82,6%)

Nordeste: 312,4 (92,1%)

Noroeste: 266,8 (78,7%)

Norte: 251,0 (74,0%)

Oeste: 217,8 (64,2%)

Pampulha: 186,4 (55,0%)

Venda Nova: 216,0 (63,7%)

Entre os dias 01/12 e 16/12, a estação convencional do Santo Agostinho (estação de referência da capital mineira) registrou 160,8 mm de chuva em BH, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Esse valor equivale a aproximadamente 47% da média histórica de dezembro que é de 339,1 mm.

O que fazer em caso de chuva?

Diante da possibilidade de pancadas de chuva, a Defesa Civil de BH reitera a importância de medidas preventivas para a segurança da população.

Recomendações

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Previsão em Minas Gerais

A quinta-feira (18/12) será chuvosa em Minas Gerais, devido à atuação de um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o canal de umidade, estabelecido entre a Amazônia e as regiões Centro-Oeste e Sudeste, se acoplou ao sistema frontal sobre o oceano, formando uma grande banda de nebulosidade, que deve provocar chuvas em todo o estado até pelo menos sexta-feira (19/12).

Ainda segundo o Inmet, a previsão é de chuvas intensas, de 30 a 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, com rajadas de ventos ocasionais, acima de 60 km/h, nas regiões Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Metropolitana, Rio Doce e Zona da Mata.

Nas regiões Norte, Jequitinhonha, Mucuri, Campo das Vertentes e Sul/sudoeste podem ocorrer chuvas intensas, de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com rajadas de ventos ocasionais, entre 40 e 60 km/h. As demais regiões de Minas podem esperar céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.