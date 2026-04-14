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PREVISÃO DO TEMPO

Vai fazer frio em BH? Confira a previsão do tempo para esta terça-feira

A temperatura mínima registrada foi de 15,2 °C com sensação térmica de 9 °C, às 5h, na Região Oeste e a máxima estimada é de 28 °C

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Alice Pimenta*
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Repórter
14/04/2026 08:54 - atualizado em 14/04/2026 08:58

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Terça-feira (14/4) amanhece fria em Belo Horizonte (MG)
Terça-feira (14/4) amanhece fria em Belo Horizonte (MG) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

A terça-feira (14/4) em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado a claro, segundo a Defesa Civil Municipal. O dia na capital começou frio, com temperatura mínima registrada de 15,2 °C com sensação térmica de 9 °C, às 5h, na Região Oeste.

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A máxima estimada é de 28 °C e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40% no período da tarde, quando há possibilidade de chuva rápida e isolada. 

E o frio deve prevalecer em BH durante a semana. Até a sexta-feira (17/4), a cidade está sob alerta de baixa temperatura nas primeiras horas do dia. O aviso foi emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte, por causa de uma massa de ar frio na região. Segundo o órgão, a mínima pode chegar a 13°C nas primeiras horas da manhã.

Temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 16,7 °C, às 2h25.
  • Centro Sul: 15,9 °C, às 3h45.
  • Oeste: 15,2 °C, com sensação térmica de 9 °C, às 5h.
  • Pampulha: 16,5 °C, com sensação térmica de 18,5 °C, às 5h.
  • Venda Nova: 17,1 °C, às 5h55.

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Recomendações para o frio

  • Hidrate-se;
  • Evite banhos com água quente para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
  • Realize atividades físicas utilizando agasalho;
  • Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;
  • Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.


O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).


Como fica o tempo em Minas Gerais?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a terça-feira (14/4) promete tempo estável sem perspectiva de chuva em Minas Gerais, por causa da circulação de alta pressão, que prevalece sobre o estado, impedindo a formação de nuvens de chuva.

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O transporte de umidade do oceano para o continente mantém maior quantidade de nuvens na faixa leste. A ausência de nuvens em grande parte do estado, aliada ao ar relativamente mais frio, mantém as temperaturas amenas ao amanhecer, principalmente no Sul de Minas.

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