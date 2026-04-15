BH registra menor temperatura de 2026; veja previsão para os próximos dias

Belo Horizonte registrou, nesta quarta-feira (15/4), a menor temperatura de 2026 até agora. Na Região Centro-Sul da capital, os termômetros marcaram 13,6 °C, às 5h05, segundo informações da Defesa Civil Municipal.

Nesta manhã, as temperaturas registradas nas demais regiões não passaram de 18 °C. Na Regional Oeste, que registrou 14,6 °C, a sensação térmica foi de 1,2 °C, às 6h.

A previsão para esta quarta é de céu parcialmente nublado a claro. A máxima estimada é de 28 °C e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40% no período da tarde, que pode trazer chuva rápida e isolada.

E o frio deve permanecer em BH até o fim desta semana. Até a sexta-feira (17/4), a cidade está sob alerta de baixa temperatura nas primeiras horas do dia. O aviso foi emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte, por causa de uma massa de ar frio na região.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 15/4

Barreiro: 17,7 °C, às 6h15

Centro Sul: 13,6 °C, às 5h05

Oeste: 14,6 °C, com sensação térmica de 1,2 °C, às 6h

Pampulha: 15,0 °C, com sensação térmica de 16,9 °C, às 5h

Venda Nova: 16,3 °C, às 6h25

Menores temperaturas de 2026 (°C)

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1. 13,6 °C - 15/04/2026 (Centro Sul)

2. 14,5 °C - 12/04/2026 (Oeste) e 01/03/2026 (Centro Sul)

3. 14,8 °C - 13/04/2026 (Oeste) e 24/03/2026 (Oeste)

4. 15,0 °C - 21/01/2026 (Oeste) e 02/03/2026 (Centro Sul)

5. 15,1 °C - 23/01/2026 (Oeste)

6. 15,3 °C - 06/01/2026 (Oeste)

7. 15,4 °C - 01/04/2026 (Oeste)

8. 15,6 °C - 29/03/2026 (Oeste)

9. 15,7 °C - 22/01/2026 (Oeste)

10. 15,8 °C - 22/01/2026 (Oeste) e 31/03/2026 (Oeste)

Fonte: Defesa Civil-PBH/Inmet

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