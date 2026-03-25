Destinos em Minas para curtir o frio: 5 cidades charmosas e baratas

A queda nas temperaturas em junho desperta a vontade de viajar para um destino aconchegante. Para quem busca uma alternativa aos roteiros tradicionais do Sul do Brasil, a serra mineira surge como uma excelente opção, combinando clima frio, boa gastronomia e custos mais amigáveis. Cidades charmosas oferecem o cenário perfeito para aproveitar o inverno sem pesar no bolso.

Longe dos destinos mais badalados e caros, Minas Gerais guarda refúgios que misturam natureza exuberante, culinária afetiva e um ritmo mais tranquilo. Explorar essas localidades é a chance de descobrir novas paisagens e viver uma autêntica experiência de inverno. Confira cinco sugestões de cidades para colocar no seu roteiro.

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Destinos em Minas Gerais para o frio

1. Monte Verde

Localizado na Serra da Mantiqueira, o distrito de Monte Verde é conhecido como a "Suíça Mineira". Com arquitetura de inspiração europeia, suas ruas são um convite para caminhadas. No inverno, as temperaturas podem ficar abaixo de 10°C, criando o clima ideal para saborear um fondue ou um chocolate quente em um dos muitos restaurantes e cafés locais.

2. Gonçalves

Vizinha de Monte Verde, Gonçalves oferece um clima mais rústico e um contato intenso com a natureza. O destino é perfeito para quem busca tranquilidade, com pousadas charmosas espalhadas pelas montanhas. As atrações incluem cachoeiras e trilhas, além de uma crescente cena gastronômica focada em ingredientes orgânicos e locais. É uma opção mais econômica e menos movimentada.

3. São Lourenço

Parte do famoso Circuito das Águas, São Lourenço é ideal para uma viagem relaxante. O principal atrativo é o Parque das Águas, com suas fontes de propriedades minerais. A cidade tem uma atmosfera tranquila, perfeita para famílias, e oferece passeios de teleférico e um centrinho comercial com artesanato e doces típicos da região. A rede hoteleira costuma ter preços competitivos.

4. Poços de Caldas

Embora seja uma cidade maior, Poços de Caldas mantém o charme de uma estância hidromineral. As Thermas Antônio Carlos, com seus banhos de imersão e tratamentos, são um programa clássico para os dias frios. O destino combina natureza, com o teleférico que leva à estátua do Cristo Redentor, e uma boa estrutura urbana, com restaurantes e hotéis para todos os orçamentos.

5. Conceição do Ibitipoca

Para os amantes de ecoturismo, o vilarejo de Conceição do Ibitipoca é o ponto de partida para explorar o Parque Estadual do Ibitipoca. O local é famoso por suas paisagens de tirar o fôlego, com grutas, cachoeiras e picos. O frio na região é intenso, e o clima rústico da vila, com suas ruas de pedra e pousadas aconchegantes, completa a experiência de imersão na natureza.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.