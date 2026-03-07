Frente fria avança sobre o Sudeste e pode trazer chuvas intensas para Minas

Uma nova frente fria deve avançar pelo Sul do Brasil e alcançar o Sudeste neste sábado (7/3) e domingo (8/3), provocando mudanças significativas no tempo em diversas áreas do país. O sistema, que segundo o Climatempo é considerado mais intenso do que o habitual para esta época do ano, deve trazer chuva forte, ventos e queda de temperatura, além de deixar o mar agitado ao longo da costa das regiões Sul e Sudeste.

O fenômeno está associado à formação de um ciclone extratropical no oceano, que permanecerá afastado do continente, mas ainda assim terá influência direta sobre as condições meteorológicas. A combinação desse sistema com uma ampla massa de ar frio de origem polar deve aumentar a instabilidade atmosférica e favorecer a formação de nuvens carregadas, ampliando o risco de temporais.

De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, o destaque dessa frente fria é justamente a intensidade do ar frio que a acompanha. “Massas de origem polar com essa força são pouco comuns no início de março, período em que o calor costuma predominar na maior parte do país”, aponta. Embora o núcleo mais intenso do ar frio permaneça sobre áreas da Argentina e do Uruguai, sua abrangência deve ser suficiente para influenciar o Sul e o Sudeste do Brasil.

No litoral, a atuação do ciclone e da massa de ar frio deve gerar ventos marítimos moderados a fortes, responsáveis por deixar o mar bastante agitado por vários dias. Há previsão de ondas elevadas e risco de ressaca em diferentes trechos da costa, especialmente entre o Rio Grande do Sul e o litoral do Sudeste.

O avanço da frente fria começa a ser sentido ainda neste fim de semana. Entre sábado (7/3) e domingo (8/3), áreas de instabilidade associadas ao sistema se espalham pelo Sul do país, com pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. No domingo, a frente fria chega ao estado de São Paulo, aumentando as condições para temporais também no Sudeste.

Nesse período, as pancadas de chuva devem se intensificar principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro e em áreas do Centro-Sul de Minas. O ar frio que acompanha o sistema começa a avançar sobre o Sul do país, contribuindo para reduzir as temperaturas.

Na segunda-feira (9/3), a frente fria deve avançar pelo litoral do Rio de Janeiro e alcançar o Espírito Santo até o período da noite. O deslocamento do sistema, combinado com ventos em níveis elevados da atmosfera e com a umidade transportada do oceano, deve provocar grande concentração de nuvens de chuva no Leste das regiões Sul e Sudeste. A previsão indica tempo mais fechado, com períodos prolongados de nebulosidade e temperaturas mais amenas.

“A partir daí, a instabilidade tende a se espalhar também para o interior do Sudeste, com ocorrência de pancadas de chuva em diferentes áreas. Ao mesmo tempo, os ventos associados ao ciclone e à massa de ar frio continuam agitando o mar, com ondas que se propagam pelo litoral do Sul e alcançam a costa paulista”, detalha o metereologista.

Na terça-feira (10/3), a frente fria deve avançar pelo Espírito Santo, enquanto o centro da massa de ar frio permanece intenso próximo ao Uruguai e ao litoral da província de Buenos Aires, na Argentina. O ar frio continua influenciando o Sul e o Leste da Região Sudeste, especialmente em regiões do litoral e em áreas próximas ao mar. O excesso de nuvens, a chuva e os ventos frios devem contribuir para uma queda adicional nas temperaturas.

Mesmo no interior do Sudeste, o tempo tende a permanecer instável, com formação de áreas de chuva ao longo do dia.

Na quarta-feira (11/3), a frente fria deve alcançar o Sul da Bahia. Apesar do deslocamento do sistema para o Nordeste, a infiltração de umidade ainda persistente sobre o Sul e o Sudeste, combinada com a circulação de ventos em níveis elevados da atmosfera, mantém o cenário favorável à formação de nuvens carregadas. A chuva tende a continuar frequente, sobretudo no litoral.

Minas Gerais sob alerta

Em Minas Gerais, a passagem da frente fria acende um alerta adicional. Segundo previsão divulgada pela Defesa Civil estadual na manhã desta sexta-feira (6/3), o estado pode enfrentar uma nova onda de chuvas persistentes e volumosas nos próximos dias. O acumulado pode ultrapassar 100 milímetros até terça-feira.

As regiões mais afetadas devem ser a Zona da Mata, o Sul, o Sudoeste e o Leste de Minas, áreas que já enfrentaram fortes temporais recentemente. Em locais próximos ao litoral do Sudeste, a circulação de ventos marítimos e o grande volume de umidade favorecem episódios de chuva mais prolongados.

A preocupação das autoridades é ainda maior porque muitas dessas regiões seguem fragilizadas após as enchentes registradas no fim de fevereiro. Desde o dia 23 daquele mês, temporais provocaram uma das maiores tragédias recentes da Zona da Mata mineira, deixando ao menos 72 mortos e causando destruição em diversos municípios.

Cidades como Juiz de Fora, Ubá e outras localidades do entorno registraram alagamentos, deslizamentos de terra e destruição de moradias. Milhares de moradores ficaram desabrigados ou desalojados após casas serem invadidas pela água ou destruídas pela força das enxurradas.

De acordo com a Defesa Civil estadual, o risco agora é que novas chuvas atinjam justamente áreas onde o solo permanece saturado. Isso aumenta a possibilidade de resposta rápida dos rios e córregos, favorecendo transbordamentos e deslizamentos em regiões de encosta.

“Regiões onde municípios já se encontram em situação de emergência ou calamidade devem ser as mais afetadas, o que aumenta ainda mais a preocupação devido ao cenário com solos saturados e a consequente resposta rápida dos cursos d’água”, informou o órgão em comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante desse cenário, a recomendação das autoridades é que a população acompanhe os alertas meteorológicos e fique atenta a sinais de risco, especialmente em áreas suscetíveis a deslizamentos e alagamentos.