Onda de calor extremo vai atingir Minas?

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um alerta de grande perigo para onda de calor foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina e no Noroeste do Rio Grande do Sul. O fenômeno, em pleno outono, prevê 5°C acima da média pelo menos até sábado (25/4). A meteorologia, no entanto, indica que Minas Gerais não será afetada.

De acordo com o Inmet, o alerta vermelho representa que a onda de calor deve durar, no mínimo, cinco dias consecutivos com temperaturas 5°C mais quentes do que o comum. O que favorece a ocorrência dessa condição meteorológica é a atuação de sistemas de alta pressão, que atuam como "tampa" na atmosfera. Esse sistema faz o ar descer, o que inibe a formação de nuvens, reduz a chuva e permite maior entrada de radiação solar.

Ao todo, 56 municípios de Mato Grosso do Sul, 187 do Paraná, 92 de Santa Catarina e 30 do Rio Grande do Sul são atingidos.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as previsões meteorológicas indicam que o fenômeno El Niño deve surgir com maior intensidade no segundo semestre de 2026. Isso poderia acarretar maior frequência de ondas de calor e baixa umidade na Região Sudeste do país.

A situação também eleva o risco à saúde. O Ministério da Saúde informa que, em caso de onda de calor, a prioridade é a hidratação constante, mesmo sem sede, e uso de roupas leves e claras.

A pasta também recomenda evitar exposição solar direta entre as 10h e as 16h – período em que o sol fica mais forte. O ideal é manter a casa fresca fechando cortinas de dia e optando por refeições leves. Idosos, crianças e animais precisam de atenção dobrada para evitar desidratação e insolação.

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Quais são as recomendações?

Hidratação: beba água a cada duas horas, água de coco ou sucos naturais. Evite bebidas alcoólicas, cafeína e refrigerantes, pois aumentam a desidratação.

beba água a cada duas horas, água de coco ou sucos naturais. Evite bebidas alcoólicas, cafeína e refrigerantes, pois aumentam a desidratação. Ambiente: mantenha cortinas/persianas fechadas durante o dia para bloquear o sol e abra janelas à noite. Use ventiladores ou ar-condicionado.

mantenha cortinas/persianas fechadas durante o dia para bloquear o sol e abra janelas à noite. Use ventiladores ou ar-condicionado. Proteção pessoal: use protetor solar (reaplicando a cada 3 horas), chapéu, boné e óculos escuros.

use protetor solar (reaplicando a cada 3 horas), chapéu, boné e óculos escuros. Atividades físicas: evite exercícios físicos entre as 10h e as 16h.

evite exercícios físicos entre as 10h e as 16h. Cuidados com a saúde: tome banhos frios ou mornos para baixar a temperatura corporal. Consuma alimentos leves como frutas e saladas.

tome banhos frios ou mornos para baixar a temperatura corporal. Consuma alimentos leves como frutas e saladas. Segurança: nunca deixe crianças ou animais em veículos estacionados, mesmo que por pouco tempo.

Quais são os sinais de desidratação e insolação?

Boca seca

Aumento da pulsação

Cansaço excessivo

Dor de cabeça

Caso os sintomas surjam, o indivíduo deve procurar um local fresco e beber água imediatamente. Em casos mais graves, um médico deve ser consultado.

