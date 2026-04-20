Onda de calor extremo vai atingir Minas?
Temperaturas devem ficar 5ºC acima da média nos próximos dias e acendem alerta severo para onda de calor no Brasil. Saiba como se proteger do calor extremo
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Um alerta de grande perigo para onda de calor foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina e no Noroeste do Rio Grande do Sul. O fenômeno, em pleno outono, prevê 5°C acima da média pelo menos até sábado (25/4). A meteorologia, no entanto, indica que Minas Gerais não será afetada.
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De acordo com o Inmet, o alerta vermelho representa que a onda de calor deve durar, no mínimo, cinco dias consecutivos com temperaturas 5°C mais quentes do que o comum. O que favorece a ocorrência dessa condição meteorológica é a atuação de sistemas de alta pressão, que atuam como "tampa" na atmosfera. Esse sistema faz o ar descer, o que inibe a formação de nuvens, reduz a chuva e permite maior entrada de radiação solar.
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Ao todo, 56 municípios de Mato Grosso do Sul, 187 do Paraná, 92 de Santa Catarina e 30 do Rio Grande do Sul são atingidos.
De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as previsões meteorológicas indicam que o fenômeno El Niño deve surgir com maior intensidade no segundo semestre de 2026. Isso poderia acarretar maior frequência de ondas de calor e baixa umidade na Região Sudeste do país.
A situação também eleva o risco à saúde. O Ministério da Saúde informa que, em caso de onda de calor, a prioridade é a hidratação constante, mesmo sem sede, e uso de roupas leves e claras.
A pasta também recomenda evitar exposição solar direta entre as 10h e as 16h – período em que o sol fica mais forte. O ideal é manter a casa fresca fechando cortinas de dia e optando por refeições leves. Idosos, crianças e animais precisam de atenção dobrada para evitar desidratação e insolação.
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Quais são as recomendações?
- Hidratação: beba água a cada duas horas, água de coco ou sucos naturais. Evite bebidas alcoólicas, cafeína e refrigerantes, pois aumentam a desidratação.
- Ambiente: mantenha cortinas/persianas fechadas durante o dia para bloquear o sol e abra janelas à noite. Use ventiladores ou ar-condicionado.
- Proteção pessoal: use protetor solar (reaplicando a cada 3 horas), chapéu, boné e óculos escuros.
- Atividades físicas: evite exercícios físicos entre as 10h e as 16h.
- Cuidados com a saúde: tome banhos frios ou mornos para baixar a temperatura corporal. Consuma alimentos leves como frutas e saladas.
- Segurança: nunca deixe crianças ou animais em veículos estacionados, mesmo que por pouco tempo.
Quais são os sinais de desidratação e insolação?
- Boca seca
- Aumento da pulsação
- Cansaço excessivo
- Dor de cabeça
Caso os sintomas surjam, o indivíduo deve procurar um local fresco e beber água imediatamente. Em casos mais graves, um médico deve ser consultado.