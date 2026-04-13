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Probabilidade de ocorrência do El Niño avança para 61% e coloca governo em alerta

Ministérios da Fazenda e da Agricultura acompanham com lupa os dados climáticos, que indicam riscos de seca extrema no Norte e no Nordeste e de chuvas intensas no Sul

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
13/04/2026 17:24

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Probabilidade de ocorrência do El Niño avança para 61% e coloca governo em alerta
Probabilidade de ocorrência do El Niño avança para 61% e coloca governo em alerta crédito: Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, órgão climático do governo dos Estados Unidos, apontaram nesta segunda-feira, 13, que a probalidade de ocorrência de El Niño avançou para 61% (ante 45%) para o trimestre encerrado em julho. O levantamento ainda indicou 25% de chance de o evento atingir intensidade forte no fim do ano, o que seria considerado um Super El Niño“.

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Os dados são acompanhados com lupa pelos Ministérios da Fazenda e da Agricultura diante dos impactos na produção de alimentos, que podem ser uma pressão adicional sobre a inflação.

Caso isso ocorra, as lavouras brasileiras serão afetadas por uma seca extrema, sobretudo no Norte e no Nordeste, o que afetará a safra de grãos dos estados do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). No Sul, o risco é de chuvas intensas que podem atrapalhar a colheita do trigo.

Em relatório aos clientes, o Bradesco informou que, por se tratar de ocorrência atípica para o meio do ano, os impactos agrícolas não são totalmente previsíveis. No Brasil, a tendência é de elevação de temperaturas com possíveis efeitos sobre a produtividade da cana e de aumento das chuvas no Sul.

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Na Índia e na Oceania, a expectativa é de redução das chuvas no período de monções, com impactos também sobre a cana.

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