Por que o Brasil vive uma onda de calor e temporais ao mesmo tempo?

Temperaturas que beiram recordes em um dia e, no outro, um temporal com ventos fortes. Essa combinação, que parece contraditória, tem uma explicação clara e se tornou comum em diversas regiões do Brasil neste mês. O país está sob a influência de um verdadeiro cabo de guerra atmosférico, onde massas de ar com características opostas se encontram e geram eventos climáticos extremos.

De um lado, uma forte massa de ar quente e seco atua sobre grande parte do território, elevando os termômetros a níveis muito acima da média. Esse sistema funciona como uma tampa, dificultando a formação de nuvens de chuva e intensificando a sensação de calor por vários dias seguidos.

Ao mesmo tempo, a umidade vinda da Amazônia e do Oceano Atlântico continua a ser transportada para o continente. O ar quente tem a capacidade de reter uma quantidade maior de vapor d'água, criando um ambiente carregado de energia e pronto para se transformar em chuva.

O que transforma o calor em temporal?

O gatilho para a mudança brusca no tempo é a chegada de uma frente fria. Essa massa de ar mais frio e denso avança e, por ser mais pesada, empurra o ar quente e úmido para cima de forma muito rápida. É como se o ar frio entrasse por baixo e levantasse todo o "combustível" que estava acumulado perto da superfície.

Esse movimento vertical brusco é o que dá origem às nuvens de grande desenvolvimento, conhecidas como cumulonimbus. São elas as responsáveis pelos temporais severos, que frequentemente vêm acompanhados de:

chuvas volumosas em um curto espaço de tempo;

rajadas de vento intensas;

grande incidência de raios;

eventual queda de granizo.

A energia liberada é proporcional ao calor e à umidade disponíveis. Por isso, quanto mais intensa a onda de calor que antecede a frente fria, maior o potencial para a formação de tempestades severas. Esse padrão explica por que dias de calor extremo são frequentemente seguidos por mudanças repentinas e violentas no tempo.

Esse fenômeno não ocorre de maneira uniforme em todo o país. Enquanto uma região ainda vive o auge do calor, áreas vizinhas ou mais ao sul já podem estar sentindo os primeiros efeitos da instabilidade, criando um complexo mapa de contrastes meteorológicos no Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.