Previsão do tempo: saiba se vai chover no restante do feriadão em BH e MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Aproveitar o restante do feriado prolongado de Tiradentes ao ar livre em Belo Horizonte ou pelo interior de Minas Gerais requer atenção com a hidratação e a proteção solar, já que a variação brusca de temperatura e a baixa umidade podem impactar a saúde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a terça-feira (21/04) marca uma mudança no cenário meteorológico, com maior nebulosidade e um aumento na amplitude térmica (diferença entre as temperaturas mínima e máxima).

Embora a tendência aponte para um ligeiro declínio, os termômetros devem atingir a máxima de 30°C, enquanto a mínima cai para 16°C.

O céu deve passar de encoberto pela manhã a nublado durante a tarde e a noite, refletindo uma atmosfera mais carregada, embora sem previsão imediata de chuva.

A umidade mínima pode recuar para até 40% - o limite para alerta de clima seco é 30% -, consolidando uma tendência de tempo mais seco e abafado antes de possíveis quedas subsequentes na temperatura.

A capital mineira amanheceu sob a influência de uma massa de ar que mantém o tempo instável nesta segunda-feira (20/4). Os termômetros registraram a temperatura mínima de 16,8 °C, com a previsão de máxima atingindo os 30 °C, de acordo com a Defesa Civil de BH.

Para o período da tarde, a umidade relativa do ar deve chegar a 40%, o que reforça o estado de atenção para a hidratação da população durante o céu parcialmente nublado.

A menor temperatura da capital foi registrada na estação da regional Oeste (Cercadinho), onde os termômetros bateram 16,8 °C às 6h, com uma sensação térmica de 6,6 °C.

Logo em seguida, a regional Centro-Sul registrou 17,0 °C em seu ponto de medição às 3h30. As demais regionais apresentaram índices ligeiramente mais elevados.

Na estação da Pampulha, o registro foi de 17,2 °C às 4h. A regional Venda Nova marcou 18,4 °C por volta das 3h35, enquanto o Barreiro fechou o balanço das mínimas com 19,3 °C às 6h05.

Qual a previsão do tempo para o interior de MG?

O cenário para os próximos dias em Minas Gerais indica um estado de transição, com o avanço de nebulosidade que altera o padrão de dias claros predominantes na última semana.

Enquanto a Grande BH deve enfrentar um tempo mais abafado e com maior cobertura de nuvens, as divisas com estados vizinhos, como Espírito Santo e Bahia, entram em monitoramento para possíveis instabilidades, exigindo que motoristas e turistas fiquem atentos a eventuais mudanças repentinas nas condições de visibilidade e pista.

As áreas com maior probabilidade de chuvas são o Noroeste, Norte e Triângulo, de acordo com o Inmet. Vão de uma instabilidade inicial com chuvas isoladas no dia 20, evoluindo para um dia 21 com muitas nuvens, mas com aberturas de sol. O tempo permanece "abafado" com nebulosidade variável.

Na área das regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Central, Sul, Oeste e Campos das Vertentes a tendência é de estabilidade predominante.

O dia 20 é marcado por céu limpo e tempo seco. No dia 21, a nebulosidade aumenta gradualmente, passando de um dia claro para o aparecimento de muitas nuvens, mas sem previsão de chuva significativa.

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Nos vales dos rios Jequitinhonha, Mucuri, Doce e na Zona da Mata a previsão é de aumento progressivo de umidade. Enquanto o dia 20 é mais seco, o final do dia 21 traz uma mudança no cenário, com o céu tornando-se encoberto e a possibilidade de pancadas de chuva isoladas nas divisas com o Espírito Santo e Bahia.

Previsão para o feriado prolongado em MG

Noroeste, Norte e Triângulo: chuvas isoladas evoluindo para nebulosidade variável

chuvas isoladas evoluindo para nebulosidade variável Região Metropolitana e Central: estabilidade com aumento de nuvens no dia 21

estabilidade com aumento de nuvens no dia 21 Sul, Oeste e Campos das Vertentes: predominância de tempo seco e estável

predominância de tempo seco e estável Vales e Zona da Mata: aumento de umidade com chance de pancadas nas divisas estaduais

aumento de umidade com chance de pancadas nas divisas estaduais Belo Horizonte: temperaturas entre 16 °C e 30 °C com céu nublado no feriado

Cuidados com a saúde no clima seco