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Cem cidades de MG enfrentam tempo seco nesta segunda (20/4)

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê baixa umidade em 100 municípios de Minas ao longo desta segunda-feira. Saiba como se proteger

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/04/2026 12:44 - atualizado em 20/04/2026 12:48

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Sol quente no mirante Mangabeiras
Cidades de Minas Gerais enfrentam baixa umidade ao longo desta segunda-feira (20/4) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

À medida que o outono avança, o clima passa a ficar mais seco. Nesta segunda-feira (20/4), 100 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de baixa umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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De acordo com o órgão nacional, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 20% e 30%, apresentando baixo risco à saúde e de incêndios florestais.

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Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

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De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as previsões meteorológicas indicam que o fenômeno El Niño deve surgir com maior intensidade no segundo semestre de 2026. Isso poderia acarretar maior frequência de ondas de calor e baixa umidade na Região Sudeste do país.

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas
  • Irritação nos olhos, boca e nariz
  • Sangramentos nasais e lábios rachados
  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite
  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h

O que fazer?

  • Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas
  • Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação
  • Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares
  • Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar
  • Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora
  • Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele

Quais cidades de MG podem ser atingidas?

  • Água Comprida
  • Albertina
  • Alfenas
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Andradas
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Areado
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Boa Esperança
  • Bom Jesus da Penha
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Cabo Verde
  • Caldas
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Gerais
  • Capetinga
  • Capitólio
  • Carmo do Rio Claro
  • Carvalhópolis
  • Cássia
  • Claraval
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição das Alagoas
  • Congonhal
  • Conquista
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Divisa Nova
  • Doresópolis
  • Espírito Santo do Dourado
  • Fama
  • Fortaleza de Minas
  • Fronteira
  • Frutal
  • Guapé
  • Guaranésia
  • Guaxupé
  • Gurinhatã
  • Ibiá
  • Ibiraci
  • Ibitiúra de Minas
  • Ilicínea
  • Ipuiúna
  • Itamogi
  • Itapagipe
  • Itaú de Minas
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Juruaia
  • Machado
  • Medeiros
  • Monte Belo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Muzambinho
  • Nova Ponte
  • Nova Resende
  • Ouro Fino
  • Paraguaçu
  • Passos
  • Perdizes
  • Pimenta
  • Pirajuba
  • Piumhi
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Prata
  • Pratápolis
  • Pratinha
  • Sacramento
  • Santa Juliana
  • Santa Rita de Caldas
  • São Francisco de Sales
  • São João Batista do Glória
  • São João da Mata
  • São José da Barra
  • São Pedro da União
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Tomás de Aquino
  • Senador José Bento
  • Serrania
  • Tapira
  • Turvolândia
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • União de Minas
  • Vargem Bonita
  • Veríssimo

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