Cem cidades de MG enfrentam tempo seco nesta segunda (20/4)
Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê baixa umidade em 100 municípios de Minas ao longo desta segunda-feira. Saiba como se proteger
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À medida que o outono avança, o clima passa a ficar mais seco. Nesta segunda-feira (20/4), 100 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de baixa umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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De acordo com o órgão nacional, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 20% e 30%, apresentando baixo risco à saúde e de incêndios florestais.
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Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.
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De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as previsões meteorológicas indicam que o fenômeno El Niño deve surgir com maior intensidade no segundo semestre de 2026. Isso poderia acarretar maior frequência de ondas de calor e baixa umidade na Região Sudeste do país.
Quais são os principais riscos à saúde?
- Ressecamento da pele e mucosas
- Irritação nos olhos, boca e nariz
- Sangramentos nasais e lábios rachados
- Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite
- Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h
O que fazer?
- Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas
- Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação
- Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares
- Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar
- Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora
- Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele
Quais cidades de MG podem ser atingidas?
- Água Comprida
- Albertina
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Araxá
- Arceburgo
- Areado
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Boa Esperança
- Bom Jesus da Penha
- Borda da Mata
- Botelhos
- Cabo Verde
- Caldas
- Campestre
- Campina Verde
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Gerais
- Capetinga
- Capitólio
- Carmo do Rio Claro
- Carvalhópolis
- Cássia
- Claraval
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição das Alagoas
- Congonhal
- Conquista
- Delfinópolis
- Delta
- Divisa Nova
- Doresópolis
- Espírito Santo do Dourado
- Fama
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Guapé
- Guaranésia
- Guaxupé
- Gurinhatã
- Ibiá
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Ilicínea
- Ipuiúna
- Itamogi
- Itapagipe
- Itaú de Minas
- Ituiutaba
- Iturama
- Jacuí
- Jacutinga
- Juruaia
- Machado
- Medeiros
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Muzambinho
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Ouro Fino
- Paraguaçu
- Passos
- Perdizes
- Pimenta
- Pirajuba
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Sacramento
- Santa Juliana
- Santa Rita de Caldas
- São Francisco de Sales
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São José da Barra
- São Pedro da União
- São Roque de Minas
- São Sebastião do Paraíso
- São Tomás de Aquino
- Senador José Bento
- Serrania
- Tapira
- Turvolândia
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Vargem Bonita
- Veríssimo